OBRAZEM: Policie má další zbraň proti silničním pirátům. 76 nových motorek

Brno - Jak na Zemi před čtyřmi miliardami let vznikl život? Věčné otázce se už deset let věnují manželé a brněnští kvantoví chemici Judit a Jiří Šponerovi. „O planetě se můžeme bavit jako o obří laboratoři, která má přes sto milionů let na to, aby se jí dokonale povedl jeden velký pokus," říkají ke vzniku života.