FOTO, VIDEO: Tatečtí připravili veselý masopust

Tatce – Pěkné, téměř jarní počasí již jen s lehkým větříkem přálo v sobotu tradičnímu masopustu v Tatcích.

Přátelskou akci organizoval Spolek pro Tatce, nechybělo samozřejmě poražení kobyly, večerní rej a mezitím správný masopustní průvod obcí. Zúčastnilo se několik desítek masek, přišli se podívat i „civilisté", někteří obyvatelé průvod vesele zdravili, u mnohých domů čekalo výtečné občerstvení. Hospodyňky napekly, navařily, nasmažily, nadusily, nagrilovaly, pochlubily se svými, věru, nejlepšími recepty. A co do něčeho ostřejšího na zahřátí byl u některých dveří výběr takový, že by se za něj nemusel stydět ani slušně zásobený bar. A to se ví, že byl i taneček s maskami, muzika vesele vyhrávala u každého domu panu hospodáři a panímámě na přání, nechybělo přátelské, sousedské pozdravení a popovídání, inu to, co ke správnému masopustu patří.

