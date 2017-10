OBRAZEM: Krásná dřina zvaná tanec. Do Ostravy se sjeli profesionálové

Po roce se do Ostravy na víkend vrátila mezinárodní taneční soutěž Czech Dance Open Ostrava 2017 a Super Grand Prix profesionálů v latinskoamerických tancích Finále této taneční soutěže bylo ozdobou již devátého ročníku tanečně zábavného pořadu České televize Galashow s latinou.

Samba, rumba, jive… Ale také valčík, tango…

Melodie těchto a dalších roztančily parket Ostravar Arény, kde se o víkendu předvedly mezinárodní špičky v tanečním umění. Konala se totiž Czech Dance Open Ostrava 2017 a Super Grand Prix profesionálů v latinskoamerických tancích - přehlídka nejlepších profesionálních párů světa, která je pro svou špičkovou úroveň v tanečních kruzích označována za obdobu tenisového grandslamového turnaje.

Páry se připravují, chvíle absolutního soustředění a… "vyrážejí do boje". Komu je taneční umění blízké, soutěž si užil beze zbytku.

To když tanečníci a tanečnice předváděli sambový pohup zvaný bouncing a pohyby pánví… Nebo při pohledu na jednu z pětadvaceti základních figur cha-chi či si poklepávali nohou v rytmu swingového jive. Perfektní nalíčení, třpytivé kostýmy a… hra celého těla i důležitý výraz ve tváři.

Na ostravském parketu se střídali tanečníci z Evropy, ale také například z Číny.

Diváky oslnili ostravští mistři světa v salse Michaela Gatěková a Jakub Mazůch, kteří se od roku 2007 stále aktivně věnují tanečnímu sportu a účastní se tuzemských i mezinárodních tanečních soutěží.

"Latinskoamerickým tancům jsme zůstali věrní oba a do našeho soutěžního tanečního repertoáru jsme v roce 2009 zařadili salsu," uvedla Michaela Gatěková. Tanečních stylů salsy je tolik, kolik je lidí, kteří ji tančí. Salsa je totiž je tanec "volného stylu", tanec nespoutaný a svobodný, který nemá žádná pevně daná pravidla, která by se musela dodržovat.

Finále taneční Super Grand Prix bylo ozdobou již devátého ročníku tanečně zábavného pořadu České televize Galashow s latinou. Po oba soutěžní dny se na parketu kromě špičkových tanečníků a tanečnic střídali také umělci jako Peter Nagy, Buty či Rock and Roll Band Marcela Woodmana

Pro průvodce večera moderátora Leoše Mareše nebyl taneční parket "cizí". O svém vztahu k tanci dal vědět účastí v taneční show ČT StarDance. "Tanec jsou emoce a splynutí s hudbou. A také jsou u toho holky, což je super!," řekl před časem Leoš Mareš a dodal, že sám sice do tanečních chodil, měl krásnou partnerku, kterou ale na všechny večery doprovázel její ošklivý přítel. A to prý je to jediné, co si z nich pamatuje…