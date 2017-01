OBRAZEM: Výstavba v Praze odhalila opuštěné bunkry

Praha - Zatímco kolem roste bydlení pro tisíce lidí, příběh podzemních bunkrů na pozemcích bývalého areálu Waltrovka v Jinonicích se chýlí ke konci.

Rozsáhlé prostory, které provrtávají kopec uprostřed v současnosti budovaného rezidenčního a administrativního projektu, byly vyřazeny z pražského systému civilní obrany v roce 2009. Po dokončení okolní výstavby už se do nich pravděpodobně nikdo nepodívá.

Společnost Penta, která v okolí staví, však chce v areálu zachovat alespoň povrchovou část velkého bunkru, na které vznikne vyhlídková terasa s výhledem na Vidouli a Dívčí hrady. Podle mluvčího firmy Iva Mravinace v chystaném parku zůstane jako atrakce i menší kupolovitý bunkr se střílnami, který projde renovací.

Nový park? Do poloviny roku

Kryt, jehož vnitřek je zachycený na fotografiích, byl vybudován po druhé světové válce a zkolaudován v roce 1961. V případě nutnosti by se do něj vešla stovka lidí.

V areálu Waltrovky se nachází ještě jeden velký kryt z roku 1975, na němž už dnes stojí rodinné domy. Měl podobu velké haly, do které by se vešlo až 600 lidí. Nový park, plánovaný kolem krytů, by měl být podle investora hotov do poloviny letošního roku.

