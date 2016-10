Obvinění nymburští lékaři budou zatím pracovat dál

Nymburk - Ve středu se sešla valná hromada nemocnice, které se zúčastnilo i vedení města. Výsledek: „Ctíme presumpci neviny."

Areál nymburské nemocnice.Foto: DENÍK/Lukáš Trejbal

Případ trojice obviněných lékařů nymburské nemocnice má za sebou další dějství. Ve středu se sešla valná hromada nemocnice, na níž její vedení informovalo o aktuální kauze. Výsledkem je setrvání všech lékařů na svých pozicích a konstatování, že případ „je z lékařského hlediska velmi složitý."

Jednání valné hromady se zúčastnil i starosta Pavel Fojtík. „Na jednání ředitelka nemocnice seznámila přítomné s celým případem. Výsledkem je rozhodnutí, že vyčkáme do ukončení vyšetřování a v tuto chvíli nebudou vyvozeny žádné personální změny. Ctíme presumpci neviny. Případ je podle našich informací z lékařského hlediska velmi komplikovaný," řekl Fojtík ve čtvrtek dopoledne Nymburskému deníku. Jak už dříve řekla jednatelka nemocnice Alena Havelková, zdravotnické zařízení provádí vlastní interní šetření, které ještě nebylo ukončeno.

Čtěte také: Kauza mrtvého pacienta v nymburské nemocnici: Inzulín nedostával 6 dnů

Policisté už třem lékařům sdělili obvinění, tedy odborně řečeno zahájili jejich trestní stíhání. „Policie se obecně nevyjadřuje k tomu, jaké procesní úkony plánuje provést. Jinak tomu nebude ani v této konkrétní kauze," uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Podle osloveného právníka je však zřejmé, že policisté musí znovu vyslechnout obviněné lékaře. To je zákonný postup. Policisté mohou teoreticky vyslýchat další svědky či provést jiné důkazy. Až policie shledá, že shromáždila veškeré důkazy, předá spis státnímu zástupci. Ten rozhodne, zda budou lékaři postaveni před soud. Zda a kdy budou obvinění lékaři postaveni před soud, si námi oslovený odborník na trestní právo bez bližší znalosti věci netroufá odhadnout.

Pacient nedostával inzulin

To jsou však zatím jen teorie. Připomeňme si proto fakta, kvůli kterým jsou tři lékaři interny nymburské nemocnice obvinění. Jeden z lékařů interny měl přijmout pětašedesátiletého pacienta kvůli problémům s nohou. Přehlédl však, že se jedná o diabetika a pacient po dobu šestidenní hospitalizace nedostával inzulin. Jeho zdravotní stav se tak výrazně zhoršil, přesto byl muž převezen zpátky do pátecké diakonie, kde trvale pobýval. Personál uvedeného domu s pečovatelskou službou si však všiml, že mužův zdravotní stav je kritický a nechal jej převézt zpátky do nymburské nemocnice, kde muž následující den zemřel.

Jiná lékařka interny spolu s primářem měli o pochybení svého kolegy ohledně neléčení inzulinem vědět, a proto se pokusili zfalšovat zdravotnickou dokumentaci sepsáním nové zdravotní karty, ve které bylo uvedeno, že muž inzulin dostával.

Primář interny s chybujícím lékařem jsou obviněni z usmrcení z nedbalosti, za což jim hrozí až šest let vězení. Lékařka s primářem jsou obviněni kvůli falšování dokumentace.

Negativní reakce

Reakce místních na celou kauzu jsou podle očekávání velmi negativní. V komentářích pod články na webech a sociálních sítích se objevují konkrétní případy, kdy se měl personál nymburské nemocnice dopustit jiných přehmatů.

Další reagují na fakt, že vedení nemocnice nepostavilo lékaře mimo službu a za dané situace jsou dále ve službě. „Teď půjdete do nemocnice třeba na pohotovost nebo vám odvezou někoho z rodiny do NB nemocnice a ošetřovat pacienta bude jeden z těchto doktorů. Super. Myslím, že v první řadě se měli tito doktoři postavit mimo službu, dokud to policie nedošetří nebo nepadne rozsudek u soudu. A v druhém případě, jestli o tom údajně jednatelka nemocnice věděla a neinformovala zřizovatele nemocnice – Město Nymburk – tak by měla okamžitě skončit," píše Petra Nováková.

Připomeňme, že v posledních deseti letech bylo na jednání personálu nymburské nemocnice podáno dalších pět trestních oznámení. Nikdy se však konkrétní zavinění neprokázalo a případy byly odloženy. Současný případ je tak v této řadě výjimkou.