Obviněnou z propagace nacismu může být matka ztracené Míši z Ústí

Velký pátek přinese do metropole velké změny. Ve veřejné dopravě. Na celé období Velikonoc se zastaví významná část metra – mimo provoz bude v obou směrech centrální úsek červené trasy C mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Jezdit se tam nebude skutečně po celý prodloužený víkend: od noci na pátek až do noci na úterý.