Obviněný primář nymburské interny se vzdal první funkce v nemocnici

Nymburk - Kauza dvou obviněných lékařů a jedné lékařky nymburské interny má další pokračování. „Primář interního oddělení se vzdal funkce náměstka pro léčebnou péči. V pozici primáře oddělení zatím zůstává," uvedl starosta Pavel Fojtík. Připomeňme, že Město Nymburk je vlastníkem nemocnice.

Vchod na internu nymburské nemocnice.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Další lékař, který svým pochybením má být hlavním viníkem zhoršení zdravotního stavu a následného úmrtí pacienta, podle informací Nymburského deníku v současné době nepůsobí v nymburské nemocnici a je na stáži mimo zdravotnické zařízení.

Zda lékařka, která se měla spolu s primářem snažit celou věc zakamuflovat sepsáním falešné zdravotní karty, momentálně v nemocnici působí, se nám zjistit nepodařilo.

To vše je reakce na situaci, která se provalila před několika dny. Už na jaře měl jeden z lékařů interny přijmout pacienta, u nějž si nevšiml, že je diabetik. Pacient nedostával inzulin a jeho zdravotní stav se během týdne výrazně zhoršil. Přesto byl propuštěn zpět do pečovatelského domova v Pátku, kde trvale pobýval. Personál domova si však kritického stavu svého klienta všiml a poslal jej zpět do nemocnice, kde následujícího dne zemřel.

Chybu ošetřujícího lékaře, který nepodával pacientovi inzulin, se měl údajně snažit primář ve spolupráci s další lékařskou zakrýt vyrobením falešné zdravotní karty, ve které podávání inzulinu figurovalo. To už však příbuzní upozornili na případ policii, která před několika dny všechny tři lékaře obvinila.

„Dvěma lékařům bylo sděleno obvinění z trestného činu usmrcení z nedbalosti, za což jim hrozí až šest let za mřížemi. Dvěma lékařům bylo sděleno obvinění pro padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Vyšetřování nadále pokračuje, proto zatím nebudeme poskytovat žádné další informace," řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Nemocnice vede vlastní interní vyšetřování a až do jeho ukončení se nechce k případu více vyjadřovat. Podle jednatelky nemocnice Aleny Havelkové je případ z lékařského hlediska mimořádně komplikovaný. Proto zatím ctí presumpci neviny a s obviněnou trojicí nerozvázala pracovní poměr.

Podle našich informací se tak však brzy může stát. Uvedení lékaři zůstávají v nymburské nemocnici především proto, že při jejich okamžitém odchodu by oddělení interny bylo paralyzováno a neschopné dalšího provozu. Jinými slovy, vedení nemocnice zřejmě bude muset začít hledat nové lékaře.

Jak je tato budoucnost vzdálená, ukáže rychlost postupu policie, státního zástupce a soudu. A pochopitelně konečný verdikt.