Obviněný znalec v kauze Kramný: Jde o zastrašování

/DENÍK SLEDUJE/ „Celá kauza je snahou zastrašit jiné znalce, kteří by chtěli do věci vnést světlo." Takto okomentoval své trestní stíhání znalec Radek Matlach (na snímku) figurující v případu Kramný.

Radek MatlachFoto: Deník/Pavel Sonnek

Jak již Deník informoval, Matlach společně s kolegou Igorem Fargašem čelí obvinění z trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku - více zde: Kauza Kramný pokračuje: policie obvinila dva soudní znalce obhajoby.

Oba jako svědci obhajoby vystupovali u hlavního líčení s Petrem Kramným. Ten byl pravomocně odsouzen k osmadvaceti rokům žaláře za smrt své manželky a dcery, které měl zavraždit elektrickým proudem.

Zmíněnou příčinu smrti i další okolnosti však Matlach a Fargaš ve svém společném posudku zpochybnili. Další experti včetně znalců, kteří vypracovali revizní posudek, se o kvalitě jejich práce nevyjadřovali nijak lichotivě. Dokonce zazněla slova o neodbornosti či úmyslu. Vše nakonec vyústilo v trestní stíhání. Podnět podalo ostravské krajské státní zastupitelství.

Jak Deníku řekl Matlach, zahájení trestního stíhání jej šokovalo. Nikdo ho totiž předtím nevyslýchal.

„Nikdo se mne na nic neptal. Jinými slovy, neproběhlo řádné vyšetřování! Mám právo stejně jako každý jiný občan vyjádřit se k obvinění před zahájením trestního stíhání. Toto právo mi bylo bezprecedentně upřeno!" sdělil Deníku Matlach, který použil i slova o policejním státě.

„Tento postup tedy jednoznačně vede k tomu, že bez řádného vyšetřování jsou obviněni občané bez možnosti vyjádřit se k podezření. Jestli toto není jednoznačný důkaz policejního státu, tak už nic," uvedl znalec.

Jak dodal, na svých odborných závěrech týkajících se kauzy Kramný by ani s odstupem času nic neměnil. „Nemám, co bych na závěrech měnil," prohlásil Matlach s tím, že své stíhání bere jako snahu zastrašit další znalce, kteří by do případu Kramný chtěli vnést jasno.

Oběma stíhaným znalcům hrozí v případě uznání viny až tři roky vězení.

