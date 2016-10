Obžalovaný Zadeh chystá další trestní oznámení na soudce

Brno – Obžalovaný podnikatel Sharam Abdullah Zadeh chystá další trestní oznámení na „svého" soudce Aleše Novotného. Zadeh tvrdí, že důkazy potvrzují zneužívání pravomoci ze strany soudce. Obžalovaný muž už dříve na soudce trestní oznámení podal, stejně jako na žalobce Jiřího Kadlece a Aleše Sosíka. U Krajského soudu v Brně dnes pokračovalo hlavní líčení v Zadehově případu, pokračovat bude ve čtvrtek.

Shahram Abdullah Zadeh.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho 14 společníkům hrozí až 13 let vězení, podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka a způsobili škodu 2,5 miliardy korun. Zadeh vinu popírá. Uvádí, že kauza má vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají.

„Další trestní oznámení podáme tento týden, a to na základě konkrétních zneužití pravomocí, které soudce Aleš Novotný spáchal ve spolupráci se státními zástupci Kadlecem a Sosíkem," řekl Zadeh. Dodal, že zároveň doplňuje podnět k zahájení kárného řízení, který podal v květnu u ministerstva spravedlnosti.

Zadeh svými kroky reaguje na to, že ho počátkem února zadržela policie bezprostředně poté, co se díky rekordní kauci 150 milionů korun dostal z vazby. Souhlas se zadržením vydal právě Kadlec z brněnského krajského státního zastupitelství a zdůvodnil ho žádostí o vydání do Íránu v jiné kauze. V policejní cele Zadeh strávil další tři dny.

Stížnost na postup policie a žalobců

Podnikatel si na postup policie a žalobců stěžoval u Ústavního soudu, který jeho stížnost 13. září odmítl. V odůvodnění rozhodnutí však mimo jiné stojí, že „při popisu rozhodných skutečností nelze přehlédnout určitý – z pohledu stěžovatele – šikanózní rozměr celého případu".

Zadeh podal trestní oznámení na žalobce Jiřího Kadlece, Aleše Sosíka a soudce Aleše Novotného už v březnu, poté v říjnu na Kadlece „a další osoby, které se podílely na zadržení oznamovatele".

Dnes u soudu Zadeh pokračoval ve své námitce na podjatost soudce Novotného. Mimo jiné řekl, že má v plánu napsat knihu a natočit film. Odpovídat na dotazy soudu dopředu odmítl. Soud měl pokračovat ve středu, kdy měl Zadeh začít s vlastní výpovědí. Po poradě senátu ale předseda senátu Novotný hlavní líčení odročil na čtvrtek, a to pro vynesení usnesení o námitce.

Vinu v kauze daňových úniků u soudu už dříve popřeli podnikatelé Petr Moštěk i Daniel Rudzan. Také další čtyři obžalovaní uvedli, že stát na daních nešidili. Někteří obžalovaní tvrdí, že policie manipulovala s fakty ve snaze vytvořit důkazy pro proces. To ale žalobce Sosík odmítl.

Podle obžaloby Zadeh v letech 2012 a 2013 přivezl s komplici do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát šidili na daních pomocí falešných daňových přiznání. K obchodům podle obžaloby využíval takzvané bílé koně a do transakcí bylo zapojeno na 65 firem.