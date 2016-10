Obžalovaný Zadeh podal další trestní oznámení na žalobce Kadlece

Praha - Íránec s českým občanstvím Shahram Abdullah Zadeh, který čelí obžalobě v kauze daňových úniků, podal další trestní oznámení na státního zástupce Jiřího Kadlece. Opírá se o text zářijového usnesení Ústavního soudu, který sice odmítl podnikatelovu stížnost proti jeho opětovnému zadržení, zároveň ale konstatoval, že případ má ze Zadehova pohledu "určitý šikanózní rozměr". Zadeh dnes novinářům zopakoval, že Kadlec a další zástupci justice zneužili svou pravomoc. Státní zastupitelství se zatím k Zadehovu postupu nechce vyjadřovat.

Soud s Íráncem Zadehem kvůli podvodům nezačal ani napotřetí.Foto: ČTK/Šálek Václav

Zadehovy aktuální kroky reagují na to, že ho počátkem února zadržela policie bezprostředně poté, co se díky rekordní kauci 150 milionů korun dostal z vazby. Souhlas se zadržením vydal právě Kadlec z brněnského krajského státního zastupitelství a zdůvodnil ho žádostí o vydání do Íránu v jiné kauze. V policejní cele Zadeh strávil tři dny. Na svobodu se dostal poté, co brněnský krajský soud zamítl Kadlecův návrh na další vazbu.

Podnikatel si na postup policie a žalobců stěžoval u Ústavního soudu, který jeho stížnost 13. září odmítl. V odůvodnění rozhodnutí však mimo jiné stojí, že "při popisu rozhodných skutečností nelze přehlédnout určitý - z pohledu stěžovatele - šikanózní rozměr celého případu".

Podnikatel proto nyní podal k Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení na Kadlece "a další osoby, které se podílely na zadržení oznamovatele". V textu oznámení konkrétně zmiňuje "svého" soudce Aleše Novotného a žalobce Aleše Sosíka z olomouckého vrchního státního zastupitelství. "Trvám na tom, že se chovali jako organizovaná zločinecká skupina," prohlásil dnes.

Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma řekl, že nezná obsah trestního oznámení a nebude se k němu tedy vyjadřovat. Stejně reagoval i státní zástupce Aleš Sosík.

Zadeh požaduje náhradu nemajetkové újmy

Zadeh dále požaduje 330.000 korun po ministerstvu spravedlnosti jako náhradu nemajetkové újmy. "Mým cílem není dostat peníze od státu. Chci je nechat lidem, kteří nemají takové možnosti jako já, aby obhájili svá práva," uvedl.

Ústavní soud Zadehovu stížnost odmítl, protože postup zastupitelství napravil už brněnský soud, když návrhu na vazbu nevyhověl. "Nezbývá než se smířit s faktem, že každý sofistikovaný systém generuje určité množství chyb, nicméně právě proto jsou tu již na nižších stupních ustaveny přezkumné instituce, aby došlo k řádné nápravě takových pochybení," konstatoval předseda senátu Vojtěch Šimíček.

Zadeha ve středu čeká výpověď u soudu v případu miliardových daňových úniků při dovozu pohonných hmot do Česka. K tomu dnes řekl, že bude mimo jiné opět zpochybňovat nestrannost soudce Novotného, prý přinese nové důkazy. Na Novotného a Kadlece podal jiné trestní oznámení už před půl rokem, státní zastupitelství je ale vyhodnotilo pouze jako podnět k provedení dohledu.

Zadehovi hrozí až 13 let vězení. Podle obžaloby přivezl v letech 2012 a 2013 s komplici do ČR stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát ošidili pomocí falešných daňových přiznání o 2,5 miliardy korun. Zadeh tvrdí, že je nevinný. Prý pouze půjčil známým peníze na podnikání a pak je chtěl zpět. Deset ze spoluobviněných údajně ani nezná. O vazbě, v níž strávil 22 měsíců, hovoří jako o "protiprávním dvouletém únosu".