Ochránci přírody vykoupili další část lesa v Bílých Karpatech

Český svaz ochránců přírody vykoupil v rámci sbírky Místo pro přírodu další část lesa v Bílých Karpatech v lokalitě Ščúrnica u Valašských Klobouk na Zlínsku. K více než 30 hektarům lesa ve vlastnictví či spoluvlastnictví Českého svazu ochránců přírody přibylo dalších pět, mimo jiné s významným prameništěm. Ochránci vykupují pozemky již 16 let. Pro ČTK to dnes oznámil koordinátor programu Jan Moravec.

Bílé KarpatyFoto: ČTK

Jedná se o lesy staré více než sto let s mohutnými buky, jedlemi a habry. Lesní porosty v lokalitě nejsou pravými pralesy, lidé v nich dříve hospodařili, ale již řadu let do nich člověk nezasahuje. "Ščúrnica je místem především pro divokou přírodu. Pro ptáky a šelmy, pro ještěrky či mloky, kteří dali lokalitě jméno, ščúr je na Valašsku nazývána právě takováto lezoucí drobotina," uvedl Moravec.

S výjimkou hřebenové turistické značky z Královce na Požár Ščúrnicí nevedou žádné cesty. "Nikdo, kdo chce s pokorou sledovat zázraky divočiny, však není vyháněn. Jen musí do lesa vstupovat s vědomím, že zde hospodaří příroda, tedy že se zde pohybuje na vlastní nebezpečí," uvedl Moravec.

Pozemky v celé zemi vykupují ochránci přírody díky veřejné sbírce Místo pro přírodu již od roku 2003. Zájem lidí přispívat na výkupy přírodně cenných pozemků v zemi trvá, do sbírky Místo pro přírodu přispějí podle Moravce dárci každoročně asi milionem korun.