Od olomoucké kauzy Vidkun uplynul rok, stále se vyšetřuje

Olomouc - Přesně rok dnes uplynul od rozsáhlého zátahu policie týkající se olomoucké korupční kauzy s názvem Vidkun. Obviněni v ní byli čtyři lidé, včetně hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), dvou policistů a vlivného olomouckého podnikatele Ivana Kyselého. Vyšetřování dosud nebylo uzavřeno. Podle žalobců se na ní stále pracuje, analyzují se zajištěné materiály. Obhájci obviněných délku řízení kritizují.

Olomoucký hejtman Jiří RozbořilFoto: DENÍK/Michal Sobecký

"Aktuálně v kauze probíhá vyhodnocování materiálů zajištěných při prohlídkách a zejména materiálů, které byly získány od soudů a které podléhaly advokátnímu tajemství," řekl dnes žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Podle něj jde o velké množství dat, mobilů a zajištěné výpočetní techniky. Nedokázal odhadnout, jak dlouho vyhodnocování potrvá. "Až budou materiály vyhodnoceny, přistoupíme k dalšímu kolu výslechů," doplnil žalobce.

Obhájci obviněných kritizují to, že vyšetřování trvá dlouho a už několik měsíců se nic neděje. "Na začátku roku proběhly ojedinělé úkony a od té doby nic. Výročí je to tedy takové smutné. Nikdo nás o ničem neinformoval, pouze jsme byli vyrozuměni, že náš případ nově na místo pod ÚOOZ spadá pod nově vytvořenou Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Dělají na tom ale stejní lidé," řekl dnes ČTK obhájce hejtmana Rozbořila Petr Konečný. Podobně reaguje obhájce Radka Petrůje, který byl obviněn v pozici šéfa krajské hospodářské kriminálky. "Nebyli jsme kontaktováni. Opravdu tam řadu měsíců nic neproběhlo, nerozumím tomu, je to nepříjemné i pro mého klienta," řekl ČTK obhájce Tomáš Vymazal.

Podle žalobce Šeredy kritika není na místě. "Tu kritiku vnímáme, ale jsme přesvědčeni, že není důvodná. V případech takového většího rozsahu je standardní, že se zajišťuje velké množství materiálů a vyžaduje to dobu několika měsíců a někdy i let, než jsou náležitě vyhodnoceny," uvedl. Poukázal na to, že půl roku trvalo, než soud vydal k prostudování část věcí a dokumentů zabavených policií při domovních prohlídkách v bytě, kanceláři a bezpečnostní schránce bývalého ministra vnitra a nyní advokáta Ivana Langera. V kauze Langer obviněn není.

Případ Vidkun se týká podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky. Jde údajně hlavně o ovlivňování některých trestních kauz a úniky informací z trestních spisů, které negativně ovlivňovaly jejich úspěšné vyšetření. Radek Petrůj a tehdejší olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec byli obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby, náměstek navíc z přijetí úplatku. Podnikatel Ivan Kyselý se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby a hejtman Rozbořil z podplácení.

Kadlec byl následně propuštěn ze služebního poměru, Petrůj byl po svém propuštění z vazby letos v lednu postaven mimo službu. Hejtman svou pozici na kraji i přes tlaky špiček ČSSD ustál, přišel však o možnost obhajovat svou kandidaturu v krajských volbách.