Od začátku migrační krize Česko vyslalo do ciziny 1100 policistů

Česko od roku 2015 vyslalo na zahraniční mise asi 1100 policistů. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého budou policisté v zahraničí působit nejméně do konce letošního roku. S některými státy se jedná o tom, aby spolupráce pokračovala i příští rok. Tuhý to dnes řekl novinářům při odjezdu skupiny 65 policistů, která bude do konce října střežit hranice v Makedonii a Srbsku.

Migrační krize začala před dvěma lety. Podle Tuhého od té doby na základě bilaterálních dohod působilo 760 policistů v Maďarsku, Makedonii, Srbsku, Řecku nebo Slovinsku. Policisté působili hlavně v zemích na takzvané balkánské cestě, po které především předloni přicházely stovky tisíc migrantů z Turecka přes Egejské moře a státy západního Balkánu do střední Evropy. Policisté v cizině obvykle pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy. "Jsou tam také k dispozici k zavádění registračních míst nebo jsou součástí eskort migrantů. Situace je proměnlivá a jsou připraveni splnit úkoly, které souvisejí s ochranou hranic," doplnil Tuhý. ČTĚTE TAKÉ: V Česku přibývá lidí, kteří v závěti část majetku dávají na charitu Pokračování spolupráce se zeměmi na balkánské trase podle Tuhého závisí na vzájemných dohodách. Podle Tuhého dnešní odjezd policistů určitě není poslední misí v zahraničí. "Makedonie rozhodně bude žádat o další podporu i v roce 2018," dodal Tuhý. Česko také vyslalo 330 policistů do evropské agentury Frontex, kam spadá pobřežní a pohraniční stráž. Jejím úkolem je ochrana vnějších hranic EU. Čeští policisté prostřednictvím této agentury podle Tuhého působili například v Itálii, Řecku, Portugalsku nebo Španělsku. ČTĚTE TAKÉ: Komise: Úniky z trestních spisů mohou vést k ohrožení ústavnosti Podle policejního prezidenta je o službu v zahraničí mezi českými policisty zájem. V loňském roce kvůli tomu vznikla databáze, kde se evidují. "Na mise pak vyjíždějí policisté z celé republiky," uvedl Tuhý. Policie v souvislosti se zahraničními misemi zjistila, že musí zlepšit technické vybavení, protože hranice jsou často v těžce přístupných oblastech. "Jedná se o speciální kamery pro noční vidění nebo terénní vozidla," uvedl Tuhý. Česká vláda v EU prosazuje důslednější ochranu vnější hranice osmadvacítky, přerozdělování uprchlíků odmítá. Hájí názor, že se při migrační krizi má pomáhat na dobrovolném principu. Jde o projekty jako právě vysílání policistů do zahraničí nebo o finanční pomoc přímo v zasažených státech.

Autor: ČTK