Odbornice: Zákaz kouření přinese snížení počtu infarktů

Zákaz kouření v restauracích a na dalších vnitřních veřejných místech, který bude účinný od 31. května, přinese podle odborníků snížení počtu infarktů. Pokles by mohl nastat v řádech týdnů především mezi lidmi do 60 let. Novinářům to dnes řekla odbornice na odvykání kouření Eva Králíková. Lékárny a centra pro odvykání podle ní v posledních týdnech evidují větší zájem kuřáků o léčbu závislosti.

"K tomu, aby poklesl výskyt rakoviny plic nebo chronické obstrukční plicní nemoci, jsou potřeba roky, možná desetiletí. Ale co se objeví hned v řádu týdnů, je pokles akutních infarktů myokardu, zejména u lidí do 60 let, kde jsou pětkrát častější u kuřáků, a to i u pasivních kuřáků, protože i malá dávka kouře poškozuje cévy," uvedla Králíková. Pokles očekává v řádech několika procent, některé studie z jiných zemí, kde platí obdobný zákaz, podle ní uvádějí i sedmnáctiprocentní snížení. Pokud by v ČR nastal pokles o 15 procent, šlo by se asi o 5500 lidí, kteří by infarkt nemuseli mít. "Když zvážíme, že cena hospitalizace je kolem 100.000 korun, tak je to půl miliardy, kterou ročně zaplatíme za hospitalizace, které by nemusely být, kdyby se kouřilo venku," doplnila.

Podle lékařky se dá také očekávat, že se bude méně kouřit v domácnostech, protože kuřáci si zvyknou, že chodí kouřit ven. "Někteří kuřáci přestanou kouřit, protože zákaz pro ně bude poslední kapka. Jiní kouření omezí a hlavně méně mladých začne," řekla Králíková. Dodala, že ve všech zemích, kde zákaz platí, se zvýšily tržby v pohostinství.

Králíková dnes upozornila na výsledky průzkumu v lékárnách, podle kterého už v prvních květnových dnech vzrostl v lékárnách prodej léků na závislost na tabáku. Králíková vede Centrum pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které zvládne léčit asi 500 nových pacientů ročně. "U nás je teď objednací lhůta měsíc, možná i déle a telefon tam pořád zvoní," konstatovala lékařka.

Podle odborníků kouří v Česku asi čtvrtina populace a na plicní nemoci ročně zemře přes 10.000 lidí. Plicní nádory jsou každoročně diagnostikovány asi u 6000 nových pacientů.