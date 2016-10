Odborník: Prohlášení o Číně bylo pragmatické, ale těžko přijatelné

Praha - Odborník na česko-čínské vztahy Rudolf Fürst z Ústavu mezinárodních studií považuje prohlášení o Číně za pragmatický krok významný pro Čínu, který ale nepůsobí dobře vůči domácí veřejnosti. Přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) by mohlo negativně poznamenat vztahy České republiky s Čínou, protože se jednalo o vládního představitele, který přijal dalajlamu na vládním úřadu, řekl Fürst.

Dalajlama při návštěvě v Praze.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Česko je v Číně podle něj známé jako země, kde je silná podpora pro lidská práva. Proto samotné pozitivní přijetí dalajlamy, který je hostem Fora 2000, Peking zřejmě nepřekvapilo. Hrozba pro vzájemné vztahy spočívala v tom, že dalajlamu přijal člen vlády. "Kdyby to byla opozice, tak se to ztratí," poznamenal Fürst.

Herman a další zástupci lidovců se s dalajlamou setkali v úterý v sídle ministerstva kultury na Maltézském náměstí. Také místo setkání mohlo vztahy negativně ovlivnit. "Vzal ho na vládní instituci, na to je čínská strana citlivá. Kdyby se s ním setkal někde v místnosti na Foru 2000 či kdekoliv jinde mimo vládní budovy, tak by to bylo jiné. Detaily protokolu hrají velkou roli," uvedl odborník.

Z čínského pohledu je podle Fürsta dalajlama představitel exilové vlády. "Česká republika si nemůže dovolit přijímat představitele exilových vlád, aniž by se pak vyhnula protestním nótám a obtížnému vysvětlování," řekl Fürst. Lidovci si podle něj museli uvědomovat, že svým jednáním dostávají Českou republiku pod tlak.

Prohlášení

Prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch ČSSD), předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) na setkání několika českých politiků s dalajlamou reagovali prohlášením, že tyto schůzky nejsou výrazem změny oficiální politiky Česka. Považovali by za nešťastné, aby byly takto kýmkoliv vnímány. Vztahy ČR a Číny jsou podle nich velmi přínosné a užitečné a je v zájmu země je nadále intenzivně rozvíjet.

Text prohlášení, který připravilo ministerstvo zahraničí, působí podle Fürsta poněkud pateticky. "Bude velmi obtížně přijatelné v českém prostředí. Pro čínskou stranu je to ale určitě významné," řekl.

Ústavní činitelé učinili tento krok zřejmě kvůli tomu, aby nepokazili aktuálně nezvykle dobré vztahy s Čínou. V době špatných vztahů totiž měla česká strana problém jednat s čínskými úřady, což je nezbytné pro prosazení českých zájmů. Opakování podobných politicky citlivých setkání by mohlo vztahy znovu poškodit, uvedl Fürst. "Představitelé vlády a dalších státních institucí, především ministerstva zahraničí, jsou proto neustále pod tlakem veřejnosti," dodal.