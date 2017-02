Odborovy předák Pytlík: Ať stát řekne, kde vezme peníze na útlum dolů

/ROZHOVOR/ Pondělní neúspěšný pokud vlády o převzetí společnosti OKD pod křídla státu nevyšel, a to kvůli nesouhlasu ministrů za ANO a KDU-ČSL, kteří chtějí dát šanci soukromému investorovi.

Ředitelství OKD. Důl Darkov v Karviné. Foto: Deník/Tomáš Januszek

Horničtí odboráři jsou však přesvědčeni, že stát má v současném a hlavně budoucím vývoji OKD svoji roli, kterou ale zatím neplní. Deníku odpovídal předseda odborů OKD Jaromír Pytlík.

Vláda nevyslyšela žádost hornických odborářů společnosti OKD, v níž jste minulý týden v dopise žádali konkrétně premiéra Bohuslava Sobotku, aby stát koupil OKD a útlum těžby v následujících letech byl tak řízený a pod dohledem státu. Co na to říkáte?

Mrzí nás to především s ohledem na to, že vláda stále nezajistila, aby se neopakovala situace, že firmu ovládne soukromý investor, zásoby vytěží a ve chvíli, kdy bude třeba zahájit útlum, řekne sbohem a zaměstnance ponechá svému osudu. V podstatě tak, jak to učinil pan Bakala.

Co by tedy podle vás měl stát v této věci udělat?

Říci jasně, kdo bude platit útlum. Pokud stát firmu nekoupí, měl by dát jasnou podmínku novému majiteli, že firmu získá tehdy, když složí deset miliard, které budou v budoucnu potřeba na technickou likvidaci a sociální program. Zatím jsem neslyšel jediný návrh na to, jak získat peníze na technickou likvidaci, které nemáme.

Za pár týdnů skončí těžba v Dole Paskov, v karvinské části revíru by měla podle odhadů pokračovat do roku 2023. Pokud stát má chránit nerostné bohatství, tak musí říct, co se má těžit, co se nemá těžit…

Stoprocentně. Byl bych velice rád, kdyby stát konečně dělal to, co má, to znamená, chránil nerostné bohatství, dodržoval zákony i v rámci horního zákona a dále zajistil ze zákona, aby podnikatelé nebo vlastníci, kteří těží, odložili prostředky na technickou likvidaci a sociální program.

Prostě by měl, ať už bude vlastníkem společnosti, nebo ne, dohlédnout na to, aby firma nedospěla k bankrotu, protože to by byla pro tento region nepředstavitelná rána.