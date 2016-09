Odbory chtějí půl miliardy navíc na sociální služby

Praha - Odbory by chtěly další půl miliardu korun navíc na sociální služby. Na dnešní tiskové konferenci to řekla Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) považuje jednání o rozpočtu za uzavřené. Je podle ní ale možné, že podobně jako letos sociální služby dostanou další peníze dofinancováním v roce 2017.

Michaela MarksováFoto: Deník/Martin Divíšek

Minulý týden pro sociální služby získala ve srovnání s původními návrhy ministerstva financí 700 milionů korun navíc, které vyrovnávají reálný stav z letošního roku. Tyto peníze našlo ministerstvo práce ve vlastních zdrojích. Hned na začátku roku tak v rozpočtu budou zahrnuty i prostředky, které na tyto účely vláda poslala až v dalších měsících letošního roku.

Žitníková ale upozornila, že v tom nejsou peníze na růst platů ani na další rozvoj sociálních služeb. "Podle našeho názoru je ten objem minimálně 9,7 miliardy a zase se tam dalo méně. Bylo by potřeba tyto služby dofinancovat ještě další půl miliardou," řekla.

Také ministryně uznává, že půl miliardy navíc by bylo ideální. Je možné, že se v roce 2017 najde. "Předpokládám, že tady to možná budeme dofinancovávat zase v průběhu roku podle toho, jak se budou vyvíjet sociální dávky," uvedla.

Zvýšení důchodů

Vedle peněz na sociální služby bude v návrhu státního rozpočtu, který bude ve středu projednávat vláda, zahrnuto také zvýšení důchodů o 300 korun. O něm v neděli informoval ministr financí Andrej Babiš (ANO), který řekl, že na to našel 3,5 miliardy korun.

Vypadalo to, že by vláda mohla mít na stole dva návrhy na zvýšení důchodů. Jeden z Babišovy dílny, druhý od ministerstva práce. Marksová ale dnes uvedla, že tak to nebude a vicepremiér se jen nešťastně vyjádřil. "Návrh na navýšení důchodů na vládu samozřejmě logicky nesu já. On tam ponese návrh státního rozpočtu, který byl modifikován o důchody," řekla.

Místopředseda Rady seniorů ČR Milan Taraba ocenil, že se díky růstu důchodu nezhorší poměr mezi penzí a průměrnou mzdou. "Ta částka 308 korun je optimální, aby se nezhoršovaly životní podmínky seniorů," doplnil. Pokud dostanou penzisté o 300 korun měsíčně víc, dostane se poměr těsně nad hranici 40 procent k průměrné mzdě.