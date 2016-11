Odbory se kvůli mzdám řidičů autobusů obrátily na premiéra

Liberecký kraj – Odbory zastupující řidiče autobusů v Libereckém kraji se kvůli mzdám obrátily na předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD).

Informoval o tom předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka. Nelíbí se mu, že kraj nemůže dopravcům kompenzovat zvýšení mezd řidičů autobusů, na němž se dohodly odbory s vládou. Pokud k dohodě nedojde, hrozí řidiči, že od prosince vstoupí do časově neomezené stávky.

„Věřím, že pan premiér, jako garant naší dohody a nejvyšší vládní představitel vnese do celé situace jasno," uvedl Kuchynka. O problému ho informoval prostřednictvím emailu.

Mzdy řidičů autobusů by se měly podle dohody vlády a odborů zvýšit od Nového roku zhruba o třetinu z nynějších 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšit a zavést se mají i další příplatky. Minimální garantovaný příjem řidiče autobusu při 60 hodinách čekání a rozvržené pracovní době v rozsahu 168 hodin se tak podle odhadu vlády zvýší přibližně o 7800 měsíčně.

Podle stanoviska ministerstva pro místní rozvoj ale Liberecký kraj nemůže u již uzavřených smluv kompenzovat navýšení mezd. „Protože mzdy nemáme zahrnuté ve výpočtu ceny za dopravní výkon," řekl nedávno hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). Pokud by je kraj nyní do platných smluv zahrnul, podle ministerstva by tím porušil zákon o veřejných zakázkách.

Stanovisko ministerstva vedeném Karlou Šlechtovou (ANO) se odborářům nelíbí, důvody považuje Kuchynka za irelevantní. „Že s tím měli před iks lety zadavatelé a soutěžící počítat, je blbost. Je to nepředvídatelná změna ve sbírce zákonů. Když se změní DPH, tak se také změní všechno," řekl již dříve Kuchynka.

Podle odhadu dopravců se zvýší náklady na kilometr o tři až čtyři koruny, pro Liberecký kraj by to znamenalo asi 42 milionů korun navíc. Ceny za kilometr by se tak vrátila někam před rok 2014, kdy se za kilometr platilo přes 32 korun. Letos platí kraj dopravcům za kilometr v průměru 28,90 Kč.

Rozhodnutí o stávce padne zřejmě 28. listopadu po jednání zástupců Libereckého kraje, zaměstnavatelů a odborů ze všech firem, které se na dopravě v kraji podílejí. „Do stávky vstoupíme, pokud bude závěr takový, že nelze navýšit cenu dopravního výkonu," uvedl již dříve Kuchynka.