Odbory v deklaraci žádají peníze do školství a větší centralizaci

Praha – Školské odbory žádají více peněz do školství, které by měly být věnovány nejen na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků. Chtějí také zvýšit kompetence ministerstva při řízení škol. Uvedly to v deklaraci, kterou vydaly při páteční konferenci k 50. výročí Charty učitelů. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) přislíbila růst výdajů na školství v rozpočtu na rok 2018 i ve výhledech do roku 2020 a lepší systém financování škol, který by měla přinést reforma financování regionálního školství.

Charta učitelů je mezinárodní dokument, který byl přijat na mimořádné mezivládní konferenci o postavení učitelů na podzim 1966 v Paříži. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík připomněl, že tento materiál je stále aktuální. „Dobrý pedagog je podmínkou kvalitního vzdělávání. Kvalita vzdělávání se promítá do celého života společnosti jako celku," poznamenal. Některé cíle Charty učitelů podle něj zůstávají stále nenaplněny. Například se týkají postavení pedagogů, pracovních podmínek, odměňování ve srovnání s jinými profesemi, dlouhodobého plánování vzdělávací politiky nebo toho, že by na vzdělávání měly státy vydávat přiměřenou část národního důchodu. Také proto žádají odbory další navyšování peněz na školství. „Je potřeba rozpočty zvýšit, aby pedagogická práce byla atraktivní povolání a ne jako nyní," řekl Dobšík. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v projevu, který za něj přečetla jeho poradkyně Alena Gajdůšková, připomněl růst výdajů na regionální školství za současné vlády. V roce 2017 by výdaje na tuto oblast měly přesáhnout 100 miliard korun. „Pokud chceme, aby v našich školách učili kvalitní a profesionální učitelé, potřebujeme jim pro to vytvořit podmínky," uvedl premiér, který se omluvil kvůli účasti na pohřbu Šimona Perese. Ministryně Valachová zopakovala, že bude usilovat o pokračování růstu výdajů na všechny oblasti školství do roku 2020. Mělo by se to týkat i vysokých škol. Reforma financování regionálního školství, kterou projednává Sněmovna, podle ní zajistí adresné a spravedlivé směřování všech finančních prostředků do škol. Posílí se tím také kontrola ze strany ministerstva. Odbory by uvítaly větší centralizaci současného roztříštěného systému.

