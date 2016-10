Odklad EET vláda nepodpořila

Praha - Odklad startu elektronické evidence tržeb, který navrhuje opoziční TOP 09, vláda dnes nepodpořila. Ministři přijali negativní stanovisko, napsal na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. V předběžném stanovisku pro jednání vládní legislativci návrhu vyčítali, že odložení by bylo proti zásadě legitimního očekávání, protože na první skupiny podnikatelů dopadne nová povinnost už od prosince. I při urychleném schválení Sněmovnou by přitom novela nenabyla účinnosti dřív než ve druhé polovině listopadu. TOP 09 kritizuje, že vláda návrh mohla projednat rychleji. Pokusí se ho co nejdřív prosadit na program Sněmovny.

Ilustrační fotoFoto: čtk

"Vláda má za to, že nelze připustit, aby povinné subjekty byly do poslední chvíle v nejistotě," stálo v dokumentu pro ministry. Podnikatelům, kteří už se na evidenci tržeb připravili, i dodavatelům zařízení, by navíc vznikla podle podkladu škoda. Poslanci TOP 09 v novele navrhli, aby evidence tržeb začala platit až od roku 2019, a to pro všechny. Ovšem v případě volebního vítězství ve sněmovních volbách příští rok strana slibuje, že by evidenci zcela zrušila. Vláda podle poslance TOP 09 Martina Plíška návrh dlouho zadržovala. "Alibisticky se schovala za třicetidenní lhůtu, ve které se má vyjádřit. Stanovisko přitom mohla dát do týdne," uvedl v prohlášení. I přes negativní postoj se chce pokusit zařadit novelu na program probíhající schůze Sněmovny. Kabinet podle předběžného stanoviska měl také odmítnout výtky, že systém není připraven na spuštění, i tvrzení autorů předlohy, že by neměla rozpočtové dopady. "Systém elektronické evidence tržeb má po svém zavedení v rámci plánovaných čtyř fází přinést do státního rozpočtu téměř 20 miliard korun," stálo v dokumentu. Evidence má být v první fázi spuštěna od prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou zapojovat v následujících měsících. Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích. Vláda si od zavedení evidence tržeb slibuje vedle narovnání podnikatelského prostředí i omezení daňových úniků. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

Autor: ČTK