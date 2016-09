Odlití zvonu Václav pro pražský kostel provází cesta zvonků

Praha - Nový zvon Václav, který bude připomínat odkaz bývalého českého prezidenta Václava Havla, by se měl v příštím roce rozeznít v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě. Peníze na jeho odlití se dávají dohromady ve sbírce, do níž koncem roku přispěje také dražba 30 malých zvonků. Dostaly je osobnosti, které mají společné vzpomínky s Václavem Havlem, a některé z nich doputovaly i do vzdálených zemí. Doprovází je deník, do něhož dočasní držitelé zvonků píší své vzkazy Václavu Havlovi, případně vzpomínky na něj.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Také ten se bude dražit, dražbu bychom chtěli uspořádat ještě před Vánocemi, řekla dnes médiím Soňa Keppertová z Nadace Charty 77, která sbírku pořádá. Zvon pak daruje farnosti. Zvonek číslo 5 odputoval do Barmy Náklady na odlití a umístění zvonu jsou předběžně vyčísleny na zhruba 850 tisíc korun. Vysvěcen by měl být letos v prosinci a rozeznít se má v lednu 2017. Podle webu sbírky je zatím vybráno téměř 323 tisíc korun. Malé zvonky Václava Havla dostali třeba Dagmar Havlová, Ivan Havel, Meda Mládková, Marta Kubišová, Zdeněk Svěrák, Jiří Bartoška, Ladislav Špaček a další. Nejdelší cestu zatím urazil zvonek číslo 5. Od zakladatelky Nadace pro občanskou společnost Wendy Luersové ho převzala někdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová a předala ho bývalé barmské disidentce Do Aun Schan Su Ťij. Putování zvonků je také doloženo na webu spolu se vzkazy jednotlivých jejich držitelů. Málokdo byl více Čech než Václav Havel… „Málokdo byl více Čech než Václav Havel, avšak jeho důvtip a laskavost, moudrost a hloubka jeho myšlenek promlouvala ke všem. Měla jsem tu čest těšit se z jeho přátelství. Bude nám hrozně chybět, ale nikdy, nikdy na něj nezapomeneme," řekla někdejší šéfka americké diplomacie v katedrále sv. Víta při posledním rozloučení s Václavem Havlem. Bojovnice za lidská práva Su Ťij při své návštěvě Prahy v roce 2013, kdy se zúčastnila konference Forum 2000, uvedla, že Havel svým bojem za demokracii udržoval v Barmáncích plamen naděje i v těch nejtěžších dobách. Řekla také, že v roce 1991 získala Nobelovu cenu za mír díky tomu, že se Havel vzdal nominace a místo toho navrhl ji. Zvon se odlévá v Rakousku Zvon pro Havla se odlévá v Rakousku, podle organizátorů české zvonařské firmy nemají zkušenosti s litím zvonu požadované konstrukce. Zvon bude umístěn v jižní věži kostela, kde chybí zvon od druhé světové války. Původně tu byl zvon stejného jména, tedy Václav, ten byl ale zrekvírován za první světové války a jeho nástupce zase nepřečkal druhou světovou válku. Václav bude viset v kostele sv. Havla společně s nejstarším zvonem v Praze, Marií. Ten je z roku 1455. Čtěte také: Žantovský: Ideje a politika V. Havla dnes zajímají mladé lidi





Autor: ČTK