Odměna pro šéfa VZP? Až šestinásobek platu. Radní chtějí změnit systém

AKTUALIZOVÁNO 38 58

Konvoj americké a britské armády má za sebou přesun přes Českou republiku. Poslední, sedmá část konvoje překročila přechod do Polska v Náchodě po 15:00. Vojáci jeli přes ČR od soboty. Vojenská kolona čítající 125 vozidel a 550 lidí se přes Česko přesouvala z Německa do Polska, kde by vojáci měli působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů.