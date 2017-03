Odměna pro šéfa VZP? Správní rada mu přiklepla rekordní sumu 1,3 milionu

Rozhodnuto. Šéf největší tuzemské zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek dostane za loňský rok rekordní odměnu. Na svůj účet si připíše zhruba 1,3 milionu korun. Odhlasovala to dnes správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro prémii zvedli ruku všichni radní kromě zástupců hnutí ANO a komunistů.

"Osobně jsem byl pro," potvrdil například sociální demokrat Jiří Koskuba. Na vysokou odměnu kývnul mimo jiné proto, že bylo loni hospodaření pojišťovny ziskové. VZP skončila s přebytkem 2,6 miliardy korun.

Naproti tomu Adam Vojtěch, který sedí ve správní radě za ministerstvo financí, ruku pro prémii nezvedl. Naopak, snažil se hodnocení zpochybnit a nastavení kritérií do budoucna změnit. "Souhlasit jsem nemohl, protože kritéria byla nastavena příliš vágně. Tomu také odpovídá samotné hodnocení," řekl Vojtěch. Nesouhlasných hlasů ale podle něj nakonec bylo jen sedm.

Vojtěch neuspěl také s návrhem, podle kterého by se měl od příštího roku způsob hodnocení změnit. "To, že dělá ředitel pojišťovny porady s vedoucími jednotlivých poboček, by měla být samozřejmost, nikoliv důvod k odměně," vysvětlil Vojtěch.

Vadí mu také příliš velký důraz na plnění zdravotně-pojistného plánu, na který má podle něj vliv hlavně ekonomická kondice státu a nastavení úhradové vyhlášky. "Pokud ekonomika státu šlape, jsou příjmy z pojistného vyšší a pojišťovně se daří i bez většího úsilí manažerů," pokračuje. Rozhodnutí, podle jakých kritérií dostane Kabátek odměnu příští rok, se ale podle něj nakonec odložilo.

Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek si může připsat odměnu až do výše svých šesti měsíčních platů. Přijít si tak může až 1,35 milionu korun hrubého. Letos mu vůbec nejvyšší možnou odměnu navrhl předseda správní rady a poslanec ČSSD Jiří Běhounek. Loni Kabátek dostal 1,2 milionu korun. Mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň ale uvedl, že Kabátek poskytl část své odměny nadačnímu fondu Krtek, který se věnuje podpoře onkologicky nemocných dětí.