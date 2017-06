Odmítáme koalici s extrémistickou silou, říká Gazdík. Problém vidí i v ANO

Koalice KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vylučuje povolební spolupráci s jakoukoliv extremistickou stranou, jako problematickou ale vidí i spolupráci s hnutím ANO a jejím předsedou Andrejem Babišem. V to rozhovoru řekl předseda STAN Petr Gazdík.

Rozdíl nevidí příliš ani v tom, zda by v případné koalici Babiš figuroval osobně, protože on a hnutí ANO jsou podle něj jedno.

"My určitě vylučujeme spolupráci s jakoukoliv extremistickou silou, ať je to komunistická strana nebo třeba Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury," řekl Gazdík. Kritizoval strany, které sázejí na to, že lidé v dnešní zrychlené době čtou jen titulky, a sází na marketingové výkřiky.

S dalšími stranami se koalice shoduje i na kritice ANO a Babiše, který na mítincích začal rozdávat svou vizi roku 2035 pod názvem O čem sním, když náhodou spím. "Ten princip, že ANO bude prosazovat program, o kterém Andrej Babiš sní… . Je mi líto, že lidé nejdou po realitě, stejně jako u SPD je to trochu marketing, takže spolupráci s hnutím ANO vidím jako problematickou," řekl.

Lidovci tvoří program permanentně na zasedáních programové komise, starostové pracovali s odborníky na programu tři čtvrtě roku, konstatoval. Babiše naopak kritizuje za to, že chce vždy prosazovat věci, které ho právě napadnou, v minulosti například zrušení Senátu. Spolupráci by neusnadnilo ani to, kdyby se jí Babiš za ANO neúčastnil. "ANO a Babiš jedno jsou, ale voliči jsou suverénní a o tom, co v této zemi bude dál, rozhodují voliči," uvedl.

Koalice STAN a KDU-ČSL se podle něj povolební realitě přizpůsobí. "My určitě netrváme na tom, že musíme být ve vládě, jako starostové i koalice s lidovci ty věcné věci budeme umět prosazovat i z opozice," řekl. Dodal ale, že má o Česko strach, protože ho děsí koalice ANO s komunisty či extremisty.

Vyloučil možnost, že by STAN a lidovci vyjednávali o koalici zvlášť. "Bezesporu budeme vyjednávat společně, ta koalice bude postupovat jednotně, to garantuji. Podaná ruka starosty platí," řekl. Strany podle něj budou mít společný poslanecký klub i program.

Nepředpokládá, že by mohly vzniknout spory, zda případně ministerská křesla obsadí představitel STAN či KDU-ČSL. "Já nedělám politiku pro to, aby někdo ze STAN včetně mě seděl na ministerském postu. My si teď nebudeme rozdělovat jitrnice, kdy nemáme ještě prase. Chceme politiku vrátit k věcným cílům, bavit se o tom, co v příštím volebním období prosadíme. Ministerské posty jsou jen prostředek, ne cíl," konstatoval Gazdík.