Odpůrci přehrady na Berounce chtějí, aby stavbu odmítla vláda

Praha - Odpůrci přehrady na Berounce chtějí, aby tuto stavbu odmítla vláda, což by považovali za dostatečnou záruku toho, že se neuskuteční. Dvě petice proti přehradě podepsalo téměř 10.700 lidí. "Petiční výbor tedy vyzve vládu, aby se peticí zabývala a vydala ve vhodné formě usnesení o nepřípustnosti výstavby přehrady na Berounce," sdělil dnes zmocněnec petičního výboru Petr Kučera.

Mezi svahy řeky a za hospůdkou Ludmila by měla podle studie vyrůst 38 metrů vysoká hráz.Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Povodí Vltavy nechalo zpracovat studii na suchou nádrž, její vybudování ale zatím není v plánu. Chránila by majetek obcí na dolním toku Berounky. Proti stavbě jsou ale starostové z horního toku Berounky. Podle nich by se zastavil rozvoj regionu. Proti přehradě je i Středočeský kraj, který hledá jiné způsoby protipovodňové ochrany, zpracovává studii menších opatření, která by zajistila zadržování vody v krajině.

Studie zadaná Povodím Vltavy měla prověřit možnosti ochrany a také ukázala, co je pro obce nepřijatelné, v tomto případě šlo například o vysídlení některých nemovitostí a vystěhování asi 80 obyvatel. Výstavbu přehrady by případně v budoucnosti musela projednat vláda a další správní orgány, Povodí Vltavy o jejím uskutečnění nerozhoduje.

Náklady na stavbu přehrady by mohly být asi pět miliard korun. Podle studie, kterou nechalo zpracovat Povodí Vltavy, by ochránila zhruba 3300 obyvatel a majetek v hodnotě 30 miliard korun. Rozloha nádrže by byla mezi 979 a 1006 hektary.