ODS chce bránit změnám v držení zbraní i za cenu sankcí od EU

Praha - ODS nesouhlasí s návrhem evropské směrnice, která má omezit nabývání a držení střelných zbraní. Česká legislativa je podle dnes přijatého usnesení poslaneckého klubu strany dostatečná.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Občanští demokraté chtějí v budoucnu aktivně bránit implementaci směrnice do českého práva, i když by za to zemi hrozily sankce. Nad podobou návrhu našli před měsícem politickou shodu zástupci Evropského parlamentu a členské země unie.



Návrh, s jehož původní verzí přišla Evropská komise předloni v listopadu po teroristických útocích v Paříži, předpokládá tvrdší pravidla pořizování zbraní a zákaz některých poloautomatických zbraní pro civilisty. Po prosincové dohodě čeká novelu směrnice hlasování v plénu Evropského parlamentu a také následný formální souhlas členských zemí.

Čtěte také: Pelikán: Návrh na povýšení práva použít zbraň je absurdní



Poslanecký klub ODS vyzval české europoslance, aby návrh při dalším projednávání v Evropském parlamentu odmítli. "Česká republika má jednu z nejlepších legislativních úprav, které se týkají držení zbraní, v EU. Pro ostatní státy by mohla být inspirací," uvedla na tiskové konferenci ve Sněmovna poslankyně ODS Jana Černochová. Směrnice podle ní nepřijatelně omezuje držitele střelných zbraní a nepřináší zvýšení bezpečnosti.



V Česku se proti navrhovaným změnám zdvihla vlna odporu. Proti byl iministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Jeho resort přišel na začátku roku s návrhem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. I jeho myšlenka byla však přijata poměrně kriticky. "Podle mých informací vnitro ten návrh upravilo. Změny jsou zásadní a já si počkám na tento návrh," uvedla Černochová.

Nepřehlédněte: Ústavní právo použít zbraň? Majitelé zbraní z Mělnicka souhlasí