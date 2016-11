ODS podle Kubery podpoří znovuzvolení Štěcha šéfem Senátu

Praha - ODS podle předsedy svých senátorů Jaroslava Kubery podpoří znovuzvolení Milana Štěcha (ČSSD) předsedou Senátu. Kubera to řekl s tím, že v Senátu je zvykem dodržovat dohody. Chce navrhnout, aby se Senát distancoval od kritizovaného prohlášení k Číně, které Štěch spolupodepsal a kvůli kterému jeho opětovné zvolení do čela horní komory odmítly podpořit senátorské kluby KDU-ČSL a Starostů spolu s nezávislými.

Milan Štech. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Dohody se mají ctít. My tu dohodu budeme respektovat," uvedl Kubera s tím, že ODS ji dodržovala od vzniku Senátu. Kluby KDU-ČSL a Starostů by si podle něj měly uvědomit, že by jim nebylo příjemné, pokud by jim někdo diktoval, koho mají nominovat.

Podobné dohody o tom, které straně či klubu připadne obsazení příslušné funkce, se uzavírají i při obsazování postů na radnicích, připomněl teplický primátor Kubera. "Nemusí mi být vždycky příjemný ten, kdo je nominován, ale tak to chodí," podotkl.

Vedení Senátu bude horní komora vybírat v tajných volbách na ustavující schůzi 16. listopadu. Ke zvolení kandidátů bude třeba souhlasu nadpoloviční většiny, tedy 41 hlasů, pokud bude hlasovat všech 81 členů horní komory. ČSSD má 25 senátorů, senátorský klub ODS je desetičlenný. Zbývající šest potřebných hlasů by Štěch mohl získat z osmičlenného klubu vládního hnutí ANO i mezi spřízněnými nezařazenými senátory. Vyjádření předsedů senátorských klubů ČSSD a ANO se zatím ČTK nepodařilo získat.

Kubera také řekl, že KDU-ČSL je vládní stranou a je srozuměna s vládní politikou k Číně, kterou předseda Senátu obhajoval. I Kubera ale prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů o respektu k Číně, v němž se jeho signatáři distancovali od schůzek některých českých politiků s tibetským duchovním vůdce dalajlamou, označil za "poníženecké". S dohodou o povolebním uspořádání Senátu ale podle Kubery nesouvisí.

Kubera také kritizoval požadavek TOP 09, aby budoucí předseda Senátu odvolal podpis pod prohlášením. "To mi připomíná Kostnici," dodal s poukazem na proces, v němž byl církevní reformátor Jan Hus žádán, aby odvolal své učení.