ODS představila lídry kandidátek. Prezidentského kandidáta ale nemá

Do říjnových sněmovních voleb půjdou jako lídři občanských demokratů předseda Petr Fiala na jihu Moravy, poslankyně Jana Černochová v Praze či Zbyněk Stanjura v Moravskoslezkém kraji. Vyslat chce ODS do Sněmovny jako jedničky i komunální politiky. Tým dnes představila na programové konferenci v pražském Národním domě na kandidátkách budou i zástupci Strany soukromníků.

Bajer při představování lídrů kandidátek uvedl, že jeho strana dostane své příznivce z řad živnostníků do volebních místností a přispěje tak ke složení vlády, která zruší "všechny regulace" zavedené současnou vládou. Celkem budou na volebních listinách ODS čtyři desítky kandidátů za Stranu soukromníků, ve většině krajů budou zástupci soukromníků minimálně v první desítce.

Z čela kandidátek budou poslanecká křesla vedle Fialy, Černochové a Stanjury obhajovat v Jihočeském kraji Jan Zahradník, v Pardubickém kraji Simeon Karamazov a v Královéhradeckém kraji Ivan Adamec.

Na Vysočině povede kandidátku starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, v Ústeckém kraji místostarosta Litoměřic Karel Krejza, ve Zlínském kraji starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha a v Karlovarském kraji krajský radní Jan Bureš. Středočeskou jedničkou ODS bude ekonomický expert strany Jan Skopeček. Na Liberecku povede ODS do voleb primátor Jablonce Petr Beitl, na Olomoucku krajský šéf strany Michal Zácha a v Plzeňském kraji bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni a současná děkanka Fakulty zdravotnických studií univerzity Ilona Mauritzová.

Na první místo kandidátek se nedostaly některé výrazné tváře ODS. Mezi lídry chybí například někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová, o níž se v roce 2013 mluvilo jako o možné premiérce po rezignaci Petra Nečase, nebo bývalý středočeský hejtman a ministr zemědělství Petr Bendl, který před čtyřmi roky vedl středočeskou kandidátku ODS.

Prezidentského kandidáta ODS nemá

Z kandidátů, kteří se dosud přihlásili do prezidentských voleb na počátku příštího roku, ODS zřejmě nikoho nepodpoří. Vyplývá to ze slov předsedy občanských demokratů Petra Fialy na dnešní programové konferenci strany. Novinářům řekl, že ODS hledá takového kandidáta, který by měl reálnou šanci porazit současného prezidenta Miloše Zemana. Tomu, aby Zeman na Hradě nebyl až do roku 2023, chce Fiala podřídit strategii ODS před prezidentskými volbami. Míní, že v současnosti známí kandidáti takový potenciál nemají.

"Odpovědně a jinak než ostatní," uvedl Fiala na dotaz, jak se ODS postaví k volbám na Hrad, které Česko čekají počátkem příštího roku. Ostatní strany obvinil, že strkají hlavu do písku, když se nechystají nikoho nominovat. "Zvažujeme velmi odpovědně svoji strategii, chceme nabídnout řešení, aby Miloš zeman nepokračoval v mandátu až do roku 2023. Nechceme jen tak někoho postavit, abychom si plnili čárku, chceme postavit někoho, kdo bude mít reálnou šanci prezidentské volby vyhrát," řekl. Z toho, že ODS stále zvažuje a hledá, je podle něj docela jasné, že ze současných kandidátů to zatím nikdo není.

V zimě Fiala uvedl, že vítězství nad Zemanem je ODS ochotna obětovat postavení vlastního člověka a podpořit jiného kandidáta. Jako nepřekročitelnou podmínkou na prezidentského kandidáta označil jeho předchozí zkušenost s veřejným prostorem.

Zeman v pondělí zahájí sběr podpisů za svou opětovnou kandidaturu. Začátek sběru podpisů oznámil i další z uchazečů o prezidentskou funkci, bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Se sběrem podpisů již začali i další kandidáti Michal Horáček nebo Marek Hilšer.