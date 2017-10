ODS varuje před koalicí ANO, KSČM a SPD: Byl by to pád na politické dno

ODS upozorňuje na možnou povolební spoluprací ANO, komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Její představitelé dnes vyzvali lidi, kteří nemají jasno ve svých preferencích, aby šli k volbám a hlas dali občanským demokratům. Zástupci ODS to řekli na tiskové konferenci.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala řekl, že mediální debata v předvolební kampani vážně selhává. "Místo toho, aby se předvolební kampaň stala souborem argumentů a programů, jsme svědky toho, jak se část médií snaží vytvářet dojem, že volby jsou jenom soubojem mezi ANO a ČSSD," řekl Fiala. Obě strany kritizoval za způsob dosavadního vládnutí.

Volby podle něj musí být o tom, že poprvé od roku 1989 vážně hrozí, že ANO získá většinu v Parlamentu a "klekne na Českou republiku". "Pokud výzkumy dopadnou tak, jak některé vypadají, tak v tom mohou Andreji Babišovi pomáhat komunisté a SPD Tomia Okamury. To vnímáme jako pád na politické dno, to vnímáme jako nejvážnější ohrožení české demokracie od roku 1989," řekl.

Vyzval proto voliče, aby přišli k volbám a zvážili podporu ODS. "Česko potřebuje silnou pravici," řekl.

Místopředsedkyně strany Alexandra Udženija uvedla, že deset dnů zbývajících do voleb strana využije k přesvědčování lidí, že politika má být slušná, má mít obsah a má v ní rozhodovat program. Volby podle ní budou důležitější, než to nyní vypadá. Podotkla, že pokud demokraticky smýšlející voliči nepřijdou k volbám, hrozí, že po volbách "vláda klekne" na všechny.

Podle volebního modelu agentur STEM a STEM/MARK z konce minulého týdne by volbách zvítězilo hnutí ANO s 26,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončila KSČM a na třetím ČSSD. Do Sněmovny by se ještě dostala ODS a také Svoboda a přímá demokracie, Piráti a KDU-ČSL.