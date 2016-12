ODS vystavila obří účtenku za EET, je na ní částka 3,87 miliardy

Běžný zákazník, který se dnes vydal kolem poledního na oběd do táborské restaurace Barbados nezaznamenal oproti včerejšku žádné změny. Ceny zůstaly stejné a fronty se nijak neprodlužovaly. Vypadalo to jako naprosto běžný obědový shon, nikdo nemusel na účtenku čekat déle, než byl doposud zvyklý, obsluha za novou kasou stíhala. Majitelka Květa Dvořáčková do svého táborského provozu schválně pořizovala takovou kasu, jejíž ovládání by bylo co nejpodobnější kase předchozí. ,,Schválně jsem jim kupovala takovou, která funguje pořád stejně, protože vím, že holky nejsou s technikou moc zdatné, tak sem je nechtěla trápit. Učily se s ní delší dobu a všechno v pohodě zvládaly, i systém první den fungoval dobře" vysvětluje majitelka. Ráno začala tím, že zkontrolovala, zda jí ve všech třech podnicích, které vlastní správně vyjíždí účtenka s kódem. ,,Říkala jsem si ráno, že kdybych zjistila, že jeden z podniků nemám napojený, tak bych aspoň měla ve vězení čas naučit se třeba španělsky. Člověk to musí brát s humorem, jinak bych se z toho musela zbláznit," směje se Květa Dvořáčková.