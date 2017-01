Odsouzený politik Petr Wolf se už čtyři roky ukrývá před spravedlností

Policisté věří, že hledaný politik dříve či později udělá chybu. Postupem času může být méně obezřetný, své by mohl udělat i pocit nepolapitelnosti.

Petr Wolf Foto: Deník/Pavel Sonnek

Přesně před čtyřmi roky 24. ledna 2013 vydal Krajský soud v Ostravě zatykač na exposlance Petra Wolfa (56 let) z Ostravy. Ten byl pravomocně odsouzen k šesti rokům žaláře za dotační podvod.

Wolf se dosud úspěšně vyhýbá nástupu do vězení. Kde se nyní nachází, není jasné. V průběhu uplynulých měsíců a let se objevilo hned několik spekulací a údajných stop, politik ale nadále uniká. Policisté věnují pátrání mimořádnou pozornost, vše pravidelně konzultují i s krajským soudem.

Do pátrání se kromě policistů z Moravskoslezského kraje zapojili i detektivové z pověstného týmu Lovci lebek. Jeho příslušníkům se již podařilo najít a do České republiky dopravit řadu lidí ukrývajících se na různých místech světa. Kriminalisté se mimo jiné zaměřili na státy, na které má Wolf různé vazby.

„Nebudu specifikovat, o jaké země se jedná. Můžu jen potvrdit, že se šetření ubírá i tímto směrem," řekl Deníku Miroslav Mucha, soudce, který Wolfa odsoudil a poté na něj vydal zatykač.

ŽEBŘÍČEK

Exposlanec se pomalu posouvá na top místa v žebříčku dlouhodobě hledaných osob. Paradoxně, kdyby nastoupil do vězení, mohl být po odpykání části trestu podmíněně propuštěn na svobodu. Po dopadení, které je podle zasvěcených pouze otázka času, o tuto možnost zřejmě přijde. Navíc mu hrozí další stíhání za nenastoupení do vězení. Wolf byl odsouzen za zneužití jedenáctimilionové státní dotace z ministerstva životního prostředí.

Krajský soud v Ostravě mu v lednu 2012 vyměřil pět let vězení. Vrchní soud v Olomouci v říjnu téhož roku trest zpřísnil o jeden rok. Kromě toho exposlanci uložil pětimilionovou pokutu. Spolu s Wolfem byla k podmíněnému tříletému trestu a milionové pokutě odsouzena i jeho manželka Hana. Wolf soudní proces označil za politický, což soudci důrazně odmítli.

„Po celém provedeném dokazování zastáváme jednoznačné stanovisko, že se o žádný politický proces nejedná. Šlo o zcela běžný kriminální delikt," uvedl při vyhlášení verdiktu předseda senátu Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha.

JAKO HERIČ?

Policisté věří, že dříve či později Wolf udělá chybu. Postupem času může být méně obezřetný, své by mohl udělat i falešný pocit bezpečí a nepolapitelnosti. Na to například doplatil i ostravský hacker Lumír Herič, kterého vloni v květnu po osmiletém pátrání zadrželi Lovci lebek.

Stalo se tak v domě jeho rodičů v Ostravě-Svinově, kde se schovával v zabarikádovaném úkrytu. Herič byl v nepřítomnosti odsouzen k šesti rokům za útok na bankovní účty.

JAK ŠEL ČAS LEDEN 2012 - Krajský soud v Ostravě uznal Petra Wolfa vinným z trestného činu dotačního podvodu. Poslal jej na pět let za mříže a uložil mu milionovou pokutu. Jeho manželce vyměřil dvouletý podmíněný trest a pokutu dvě stě tisíc.

ŘÍJEN 2012 - Vrchní soud v Olomouci Petru Wolfovi v rámci odvolacího řízení trest zpřísnil na šest let vězení, zvýšil také pokutu na pět milionů. Přísnější trest dostala i jeho manželka. Tříletou podmínku a milionovou pokutu.

LEDEN 2013 - manželé Wolfovi začali splácet peněžité tresty. Soud jim povolil formu deseti splátek. Wolf uhradil půl milionu korun, jeho manželka 100 tisíc korun. Obě částky šly z jednoho konta.

LEDEN 2013 - Krajský soud v Ostravě vydal na Petra Wolfa příkaz k dodání do výkonu trestu.

ÚNOR 2013 - Krajský soud v Ostravě vydal na Wolfa evropský zatykač.

DUBEN 2013 - Krajský soud v Ostravě vydal na Petra Wolfa mezinárodní zatykač.

ZÁŘÍ 2013 - Nejvyšší soud odmítl Wolfovo dovolání.

ŘÍJEN 2013 - Petr a Hana Wolfovi uhradili poslední splátku.

SRPEN 2014 - Ústavní soud odmítl Wolfovu stížnost.

LEDEN 2015 - Petr Wolf žádá o milost, ta byla zamítnuta.

Kdo je Petr Wolf? Exposlanec Petr Wolf se do povědomí veřejnosti dostal v červnu 2008, kdy opustil poslanecký klub ČSSD a poté odešel i ze strany. Důvodem měly být údajné nedemokratické praktiky ve vedení ČSSD. O několik dnů později Wolf oznámil, že jej tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek během prezidentských voleb v únoru 2008 vydíral. Prý mu vyhrožoval, že pokud nepodpoří kandidáta Jana Švejnara, zveřejní závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který měl odhalit nedostatky ve Wolfově firmě. Zhruba o měsíc později se někdo vloupal do Wolfovy poslanecké kanceláře v Ostravě. Zmizel notebook a další věci. Pachatele se nepodařilo dopadnout a policie případ odložila.