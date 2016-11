Nedělní ohňostroj v Chomutově: „Máme propálené bundy a spáleniny na rukách!"

Chomutov – „Co měl znamenat ten ohňostroj? Několik spálených bund a já mám spálenou ruku. Padalo to i na kočárek. Tohle se moc nepovedlo!" rezonuje kritika mezi Chomutovany. Míří na nedělní ohňostroj na náměstí 1. máje. Stovky lidí vyplnily prostor, aby v předvánočním čase sdílely slavnostní atmosféru a užily si působivé efekty. Jakmile ale vylétly světelné rakety k obloze, zvedl se silný vítr a diváky zkropily ještě žhavé zbytky popela. Ti si dodatečně stěžují na magistrátu i u firmy, která ohňostroj spustila, a chtějí náhradu za poničené svršky i ošetření u lékaře.

Nejvíc utrpěly bundy, ve kterých jsou propálené dírky, a občas i nějaký ten kočárek. Pár účastníků zmiňovalo také drobné popáleniny na rukách a nejméně jeden návštěvník musel k očnímu lékaři.

„Ohňostroj pěkný, ale opravdu nedomyšlené umístění. Mám propálenou bundu," posteskla si Naďa Chlíbková na sociálních sítích. „I Já mám propálenou bundu a kočárek, fakt se jim to letos nepovedlo. Teď už vím, že příští rok nejdeme, rok od roku je to horší. Jsem opravdu naštvaná," přidala nazlobený komentář Štěpánka Klímová.

A. Straková měla větší štěstí, protože při ohňostroji stála až dole u lékárny. „Jsem ráda, že jsme přišli pozdě a stáli až vzadu. Bylo vidět, že žhavé padalo na lidi," popsala svůj zážitek.

Odpalování ze země

Někteří z účastníků se diví, proč byl ohňostroj odpalován ze země a ne ze střechy Kina Praha tak, jako v uplynulých letech. „Letělo by to dál," míní Roman Dušek. „Jinak pořadatelům bych za to vinu nedával, mohly za to silné poryvy větru," domnívá se.

Podle Vladimíra Zachardy z pořádající teplické společnosti Pyrotechnika Zacharda by odpalování ze střechy nic neřešilo, jen by to bylo nebezpečnější kvůli menší stabilitě.

Silný vítr

Skutečným problémem byl vítr. „Když jsme začínali, vítr už vál, ale nebylo to nijak za hranou. Situace se rychle změnila po první minutě, kdy prudce zesílil a změnil směr. V tu chvíli do vzduchu létaly lehké a dlouho hořící efekty, kterým se říká brokátové koruny. Kvůli větru dopadaly na zemi rychleji, než měly," vysvětlil pro Chomutovský deník podnikatel. „Věřte mi, že jsem z toho sám špatný, nikdy se něco podobného nestalo. S lidmi to řeším," dodal.

Bezprostředně po ohňostroji, který trval šest minut, se na něj totiž obrátili čtyři lidé se žádostí o náhradu škody za propálené bundy a dodatečně i návštěvník, který musel být ošetřen na očním.

O den později dorazily písemné stížnosti také na chomutovský magistrát, který je přeposílá společnosti k dořešení. „Podle našich informací s nimi společnost jedná a vyřizuje to jako pojistné události," uvedl mluvčí magistrátu Jan Rödling. „Všem lidem se za komplikace omlouváme," doplnil.

Společnost Pyrotechnika Zacharda zajišťovala ohňostroj na chomutovském náměstí 1. máje také loni. Tehdy byli lidé podle slov mluvčího magistrátu velmi spokojeni a ohňostroj si pochvalovali. Ohňostroj se odpaloval ze stejného místa jako letos.

Letošní ohňostroj vyšel na 50 tisíc korun.