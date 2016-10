Okamura považuje výsledky voleb za obrovský úspěch

Praha - Lídr Koalice Svoboda a přímá demokracie a Strana Práv občanů (SPD-SPO) Tomio Okamura považuje volební výsledek uskupení za obrovský úspěch. V reakci na výsledky krajských voleb řekl, že koalice má jasné podmínky pro případný vstup do krajských koalicí, například odmítnutí přijímání migrantů a stavby mešit. Uskupení se podle průběžných výsledků dostalo do zastupitelstev většiny krajů.

Tomio OkamuraFoto: čtk

"Musíme si uvědomit, že naše hnutí existuje pouhých 14 měsíců, proto je to de facto historický rekord vůbec v České republice. Svědčí to o tom, že občané dali jasně najevo, že naše hnutí s programem přímé demokracie a vlasteneckým srdcem má jasné místo na české politické scéně," prohlásil Okamura. Hnutí bude jednat o případném vstupu do koalic pouze se stranami, které jim zaručí takové znění koaliční smlouvy, podle níž například kraj nebude přijímat migranty nebo nedovolí stavbu mešit v regionu.

Pokud budou v radě, chtěli by také prosadit, aby kraj využil své zákonodárné moci a navrhl parlamentu zákon o přímé demokracii. "Také prosazujeme deprivatizaci vody, chceme, aby stát začal s kraji spolupracovat, aby se voda vrátila do rukou měst a obcí. Já považuji privatizaci vodovodů v 90. letech za jednu z největších zlodějen. Cena vodného a stočného je neadekvátní tomu, jaká by měla být," uvedl Okamura, který loni po rozkolu v hnutí Úsvit založil nové politické uskupení nazvané Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura.