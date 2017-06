Olomoučtí právníci prý vyzráli na zákaz kouření. Nabízí řešení

Skupina právníků z Olomouce radí majitelům stylových barů i vesnických hospod, jak vyzrát na zákaz kouření.

Vymysleli iniciativu Libertas Smoke‘n’Taste Club (LSTC) a mění podniky na soukromé kluby. Jsou přesvědčeni, že jejich řešení před úřady u soudy obstojí. Zájemci se podle nich přímo hrnou.

„Podniky musejí přijmout naše právní řešení a na základě smluvního vztahu se stát součástí našeho projektu postaveného na bázi soukromého klubového zařízení,“ uvedl Jakub Průdek, právník a duchovní otec „lišáckého“ nápadu.

Aby řešení obstálo, nestačí podle právníka samotné založení spolku.

„To jsme slyšeli v médiích od různých právních kanceláří, ale takto by to bylo nedostatečné a může to být vyhodnoceno jako obcházení zákona,“ uvedl Průdek.

„Je potřeba udělat další kroky. Konkrétnější však být nemohu, je to naše řešení,“ usmál se.

Odezva je podle něj obrovská.

„Jednáme se stovkou podniků. Jsou mezi nimi bary či restaurace ve velkých městech, ale také menší podnik z vesnice s 500 obyvateli. Spektrum je široké. Objíždíme podnikatele osobně a uzavíráme s nimi smlouvy,“ popisoval.

Po podpisu zaplatí restauratér členský příspěvek, který je odvislý od velikosti toho kterého zařízení a lokality.

„Je to posuzováno individuálně,“ vysvětloval Průdek.

Hosté se musejí zaregistrovat

Aby celé "řešení" protikuřáckého zákona v podniku fungovalo, musejí se hosté zaregistrovat v novém klubu nebo přes internetové stránky jako členové tohoto klubového zařízení.

„Vyplní přihlášku a dostanou průkazku,“ přiblížil olomoucký právník.

Pokud přijde kontrola do smluvního zařízení LSTC, personál bude podle právníka přesně vědět, jak se zachovat a kuřáci se nemusejí obávat, že budou postiženi.

„Našemu právnímu řešení věříme natolik, že jednotlivým podnikům garantujeme právní ochranu při jednání se správními orgány, případně soudy,“ dodal.

Na "klubovnu" s výčepem platí také zákon

Podle ředitelky odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice v Olomouckém kraji Jitky Švecové to však není jisté.

„O této iniciativě sice nevíme, ale různých rad právníků, jak obejít zákon a založit klub, jsme již slyšeli. Pokud takzvaná klubovna vykazuje znaky stravovací služby, čepuje se tam pivo, podávají nápoje, tak i když se v ní nevaří, zákon se na ni jednoznačně vztahuje. O tom není pochyb,“ reagovala.

Připustila, že problém však může být se vstupem kontrolního orgánu do takového privátního zařízení.

„Řešíme to s právníky a cestu si najdeme jako v případě „výčepu“, který si někdo udělal doma, v rodinném domě, kde prodává pivo sousedům, kdy spolupracujeme se stavebními úřady, protože objekty byly zkolaudovány k nějakému účelu,“ uzavřela.