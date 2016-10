Olomoučtí vědci objevili nový druh rostliny

Olomouc - Olomoučtí přírodovědci si připsali na konto objev dalšího nového druhu rostliny. Je jí Thismia inconspicua, kterou našli během expedice v deštných lesích Bornea v sultanátu Brunej. Vědci tam jezdí již několik let. Jedná se o již třetí druh z rodu, o jehož přítomnosti se před jejich výpravami do těchto míst nevědělo. Olomoučtí ekologové pro něj už vymysleli i český název - hvězdnatka, informovali dnes zástupci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zatím oficiálně nepopsaný druh hvězdnatky rostoucí v lesích na východě malajského státu Sarawak na ostrově Borneo.Foto: F. Kolář

Jejich první objevenou hvězdnatkou byla Thismia hexagona a následovala Thismia brunneomitra připomínající biskupskou vysokou čepici. Třetí druh Thismie, jehož nález málem odnesli přírodovědci zdravím, když je při mapování naleziště těsně minula padající sedmimetrová větev, dostal přívlastek inconspicua - nenápadná.

"Pohyboval jsem se na ploše, kde se výzkum provádí již několik let. Všiml jsem si drobné nezelené rostlinky, u které bylo hned zřejmé, že bude náležet k rodu Thismia. Protože jsem ale našel jen odkvetlé rostliny, nebyli jsme si jistí, zda se jedná o nový druh. Po dvou dnech jsem se na místo vrátil a našel i jednoho kvetoucího jedince. V tu chvíli to bylo jasnější," uvedl botanik Michal Sochor.

Celá rostlina měří jen několik málo centimetrů, nemá listy a hnědý květ se ztrácí v okolním tlejícím listí. "Květ je stejně jako u ostatních hvězdnatek baňkovitý. Je to taková dutina a na horním okraji, kolem ústí, má ramena ve tvaru hvězdy. Tento druh je zvláštní v tom, že chapadélka na koncích ramen jsou kratičká," popsal rostlinu další z členů expedice Martin Dančák. Další zvláštností podle něj je, že květní trubka je zvláštně prohnutá, jakoby pokřivená. "To byl jeden z důležitých znaků, podle nějž jsme dokázali identifikovat, že je to nový druh," doplnil.

Symbióza s houbami

Nový druh nezelené rostliny, která ke svému životu využívá symbiózu s houbami, našli odborníci z katedry ekologie a životního prostředí již na počátku loňského roku. Až pozdější výzkum jim dal jistotu, že drží v rukou nový přírůstek světové flóry. Podle vědců to dokládá, že hvězdnatky jsou v brunejských deštných lesích častější, než se předpokládalo. Jediná nalezená kvetoucí Thismia inconspicua zůstala v brunejském národním herbáři. Do Olomouce vědci přivezli několik odkvetlých jedinců.

Na světě je asi 60 druhů hvězdnatek, nejvíce jich roste v jihovýchodní Asii a Jižní Americe v tropických deštných lesích. Všechny tři druhy objevené olomouckými přírodovědci jsou obdobně jako většina hvězdnatek stenoendemity - nacházejí se na jediném malém místě na světě.