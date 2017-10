ON-LINE: Deník veze lídry politických stran za voliči!

Střední Čechy /INFOGRAFIKA, REPORTÁŽ/ - Co podniknout, aby doprava ve středních Čechách přestala být noční můrou? Zná snad někdo recept, jak zastavit vylidňování vesnic? A jak by měla vypadat podpora kultury či sportovních aktivit, která bude účinná i spravedlivá? To jsou jen některé z otázek, na něž budou na pozvání Deníku hledat odpovědi lídři středočeských kandidátek politických stran, které podle nedávného průzkumu agentury SANEP mají v našem kraji největší volební potenciál.

Zastánci různých názorů a někdy i velmi odlišných řešení dostanou příležitost naslouchat lidem, kteří jim při osobních setkáních povědí, co je trápí a s čím by jako poslanci mohli pomoci. Na palubě Deník Busu budou: Antonín Fryč (Realisté), Andrej Babiš (ANO), Jan Hamáček (ČSSD), Miroslav Kalousek (TOP 09), Jan Skopeček (ODS), Vít Rakušan (STAN), Tomio Okamura (SPD), Stanislav Grospič (KSČM), Ivan Bartoš (Česká pirátská strana), Ivan Gabal (KDU-ČSL). Online reportáž Deník veze lídry stran za voliči - Střední Čechy 14:48 Vít Rakušan – Souhlasím s tím, že peníze mají doputovat na lokální úroveň. Jako STAN máme funkční registr, ten bude schopen říct, kolik je na té lokální úrovni aktivních sportovců. Peníze lze poskytovat transparentním způsobem a dostanou se i k mládeži, což je základ. Ivan Bartoš – Nemám problém podporovat sportovce, problém dotací je celorepublikový. 14:45 Další téma, které jsme nakousli, je sport. Jak sportovce podpořit? Stanislav Grospič – Je potřeba to nezakazovat a dát tomu rámec, který určí základní parametry. Zákazy to nelze vyřešit!

