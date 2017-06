ON-LINE: Začal proces s rozsévačem viru HIV

Vězeňská stráž přivedla v pondělí po půl deváté ráno do soudní síně z vazby před trestní senát ústeckého krajského soudu Zdeňka Pfeifera (1967) z Mostu. Státní zástupce Vladimír Jan podal obžalobu na Pfeifera již koncem září loňského roku, ale do soudní síně vstoupil až v pondělí 19. června.

„Když policie zahájila Pfeiferovo vyšetřování, Pfeifer ihned, bylo to začátkem června, sepsal s advokátem plnou moc, aby ho zastupoval, a zmizel. Bylo po něm vyhlášeno mezinárodní pátrání, ale byl zadržen až letos v lednu na thajském ostrově Puket. Byl vydán do Čech a skončil ve vazbě," uvedl státní zástupce Jan pro Deník ještě před začátkem procesu.

Jednání vede předseda trestního senátu Ondřej Peřich. S Pfeiferovi již má zkušenost. Když byl předán z Thajska do Čech a skončil ve vazbě, byl to soudce Peřich, který Pfeiferovi prodlužoval vazbu.

Obžalovanému muži z Mostu hrozí až 12 let vězení, protože se dopustil šíření nakažlivé nemoci a je obviněn také z pohlavního zneužití.

Měl pohlavní styk nebo se o něj pokusil v 26 případech. Bohužel, tři z nich nakazil virem HIV.

Jeden z nakažených byl sexuálně zneužit Pfeiferem v době, kdy mu ještě nebylo ani 14 let. Měl mít sexuální kontakt s mužem ve věku přes 50 let, ale většina dospělých mužů byla ve věku od 18 zhruba do 30 let.

Řadu kontaktů s muži, kteří měli zájem o homosexuální hrátky, zprostředkovala Pfeifrovi internetová síť. Zájemci měli šanci se s HIV pozitivním mužem seznámit např. prostřednictvím iboys.cz, na stránkách nakluky.cz a na seznamce Badoo.

10.35 Státní zástupce také četl následující příběh: V průběhu prosince 2014 v Praze 8 – Karlíně v gay sauně Labyrint vykonal nechráněný orální pohlavní styk v aktivní i pasivní roli s dvacetiletým mladíkem. Ubezpečoval mladíka, že je zdravý a s ničím se neléčí. Nejstarší byl muž ve věku 53 let. Dopřávali si nejméně třikrát příjemné chvíle v roce 2014 ve svém trvalém bydlišti.

10.25 Někdy v září 2014 za budovou Penny Marketu v Duchcově a na dalších různých místech v okresu Teplice nejméně ve 4 případech vykonal nechráněný orální styk v aktivní i pasivní roli a anální pohlavní styk s chlapcem ve věku 17 let. V průběhu září 2014 kdesi na Teplicku měl sex s mužem ve věku 31 let.

Dvakrát měl homosexuální styk dvakrát na podzim 2014 na toaletách hlavního vlakového nádraží v Mostě devatenáctiletým. Ve svém bytě v průběhu podzimu 2014 ve svém bytě nejméně ve 2 případech měl styk s mladým mužem ve věku 25 let. V té době ve svém bytě měl styk také s jedním patnáctiletým chlapcem a o něco později s dalším patnáctiletým.

10.15 Že je 13 nešťastné číslo je zjevné z toho, že koncem srpna 2014 v jím užívaném autě poblíž Pardubic – Svítkova měl nechráněný anální pohlavní styk se sedmnáctiletým mladíkem. Obžalovaný způsobil přenos viru HIV na poškozeného mladíka. HIV byl u poškozeného diagnostikován odběrem krve začátkem roku 2016.

10.05 V desátém případě v průběhu července 2014 ve svém autě měl sex poblíž Chotěboře (okres Havlíčkův Brod) s patnáctiletým chlapcem.

V bytě v Pardubicích třikrát si dopřával sex s šestnáctiletým mladíkem. Také další mladík byl šestnáctiletý. Nejméně třikrát měl s chlapcem nechráněný orální pohlavní styk v aktivní i pasivní roli. Od července 2014 do konce roku 2014 ve svém bytě měl styk s mužem ve věku 26 let. Nejen, že zamlčel, že je nositelm HIV. Naopak řekl, že je zdráv a s ničím se neléčí.

9.50 Státní zástupce Jan dále četl v devátém bodě obžaloby: Začátkem srpna 2014 v areálu koupaliště Benedikt v Mostě navázal kontakt s třináctiletým chlapcem. Nabídl mu zaplacení finanční částky za to "když si ho půjdou vyhonit", s čímž poškozený souhlasil a následně jej odvedl do blízkého křoví v areálu koupaliště Benediktu. Nezletilý mu sdělil, že je mu pouze 14 let. Ve křoví potom chlapce líbal, strkal mu jazyk do úst, hladil jej přes oblečení po těle i na přirození, následně oba svlékl do naha a ukájel nezletilého felací i masturbací a sám masturboval až do vlastní ejakulace a vykonal s ním nechráněný anální styk v aktivní roli. Potom dal chlapci 50 Kč. A sdělil mu, že to nesmí nikomu říct, jinak jej zavřou. S chlapcem v průběhu srpna 2014 až do září 2014 se sešel nejméně ve 4 případech na koupališti Benedikt v Mostě a v jeho vozidle na parkovišti v blízkosti vlakového nádraží v Mostě. Vždy s příslibem od 50 do 300 Kč. Také mu v areálu koupaliště Benedikt nejméně ve dvou případech, na svém iPhonu pouštěl porno s homosexuálním pohlavním stykem. Přitom nejméně v jednom z těchto pornografických děl vystupoval obviněný Pfeifer při análním pohlavní styku s mužem.

Bohužel, obžalovaný muž chlapce nakazil virem HIV.

9.40 Do května 2015 na různých místech v Praze nejméně ve 20 případech, zejména v dubnu a v květnu 2015, vykonal nechráněný orální a anální pohlavní styk s mužem (29 let). V průběhu zimy 2013 ve svém autě poblíž obce Dražkovice na Pardubicku nejméně jednou měl styk s jednadvacetiletým mladíkem.

9.25 Od podzimu roku 2013, tedy od doby, kdy se obžalovaný dozvěděl, že je nositelem viru HIV, až do dubna 2015 ve svém bytě měl nejméně v 15 případech nechráněný pohlavní styk s mladíkem (22 let). Státní zástupce dále četl, že do konce roku 2014 doma, ale i jinde měl opakovaně nejméně ve 100 případech vykonal nechráněný orální a anální pohlavní styk v aktivní i pasivní roli s dvacetiletým mladíkem.

9.10 Když státní zástupce Jan začal číst obžalobu, začal část v podstatě pornopříběh: Od poloviny roku 2013 do května 2015 ve svém bytě v Mostě a na dalších místech v Mostě opakovaně vykonal nechráněný orální a anální pohlavní styk s mladíkem ve věku 18 let. Bohužel v srpnu 2015 v těle mladíka lékaři zjistili virus HIV.V

9.00 Proces se Zdeňkem Pfeiferem právě začal