ON-LINE: Zeman na jižní Moravě: bojkot zastupitelů, setkávání s občany

/ANKETA/ O půl jedenácté dopoledne oficiálně začíná čtvrtá návštěva prezidenta Miloše Zemana v Jihomoravském kraji. Nejdříve ho přivítá hejtman Bohumil Šimek na krajském úřadě, poté prezidenta čeká setkání s krajskými zastupiteli a zápis do pamětní knihy. „Přichystali jsme pro něj dar, ale co to bude, dopředu neprozradím," uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Prezident Miloš Zeman.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

