Opakované přelety stíhaček nad Litoměřickem vylekaly

Litoměřice – Během pondělí, úterý a středy byly nad Litoměřicemi vidět nízké přelety českých stíhačekL-159 ALCA.

Vojenský bitevník Aero L-159 A Alca.Foto: ČTK

To znepokojilo několik čtenářů. „Nevíte, co se děje? Už tu letí po několikáté. To vůbec není běžné," ptal se po telefonu jeden ze čtenářů.

Podle tiskového a informačního důstojníka kapitána Tomáše Maruščáka šlo o letecký výcvik. „V současné době probíhá letecký výcvik v letovém prostoru v podstatě celé republiky. Konkrétně nad Litoměřicemi se jednalo o výcvik centra Hradiště," upřesnil Maruščák. Letecké cvičení již bylo ukončeno, v následujících dnech by tedy měl ve vzdušném prostoru nad městem zavládnout klid.

Cvičení navázalo na nízký přelet L-159 při pondělním uctění památky letce Františka Chábery na litoměřickém hřbitově. Ten bydlel v Litoměřicích a během II.sv. války patřil k nejúspěšnějším českým bojovým stíhačům.