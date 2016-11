Opakované senátní volby na Mostecku se budou konat na konci ledna

Praha - Opakované senátní volby na Mostecku se budou konat na konci ledna. Prezident Miloš Zeman dnes jejich termín stanovil na pátek 27. a sobotu 28. ledna. Oznámil to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Pokud Zemanovo rozhodnutí podepíše také předseda vlády, kandidáti by se do opakovaných voleb měli přihlásit nejpozději 12. prosince.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Volby na Mostecku se musí opakovat z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který říjnové hlasování označil za neplatné. Vyhověl tak stížnosti části rozpolceného hnutí Severočeši.cz, která nepovažovala lékařku Alenu Dernerovou, vítězku voleb, za řádnou kandidátku tohoto uskupení. Magistrát v Mostě podle soudu chyboval, když nezohlednil odvolání kandidatury Dernerové, o něž za hnutí požádala jeho místopředsedkyně Hana Jeníčková jako zmocněnkyně. Podle soudního verdiktu to měl vzít na vědomí a nezákonný postup pak nelze omluvit či překlenout tím, že Dernerová nakonec volby vyhrála. Dernerová v říjnu dosáhla na Mostecku na znovuzvolení, když ve finále se ziskem 70 procent hlasů porazila kandidáta ČSSD Jiřího Šlégra. Prvního kola se účastnili také Jiří Biolek (za STAN), Josef Nétek (KSČM), Libuše Hrdinová (ODS), Oto Zaremba (DSSS) a Jiří Maria Sieber (Řád národa). Nyní budou moci kandidovat znovu, Dernerová to už ohlásila. V případě opakovaných voleb platí podle volebního zákona obdobné lhůty jako v případě dodatečných voleb, které se konají tehdy, zanikne-li mandát senátora během jeho šestiletého funkčního období. V porovnání s řádnými volbami se zkracují na třetinu nebo o 20 dnů. Kandidáty je tak třeba nominovat nikoli 66, ale 46 dní před volbami. V případě voleb na Mostecku by tato lhůta skončila druhé prosincové pondělí. Účast v opakovaných volbách už dříve potvrdili Dernerová a Šlégr, kteří se utkali ve druhém kole. Zatím nerozhodnutý zůstává lékař Jiří Biolek, který skončil třetí, v prvním kole ztratil na Šlégra necelých 200 hlasů. "Je to pro mě dilema, ještě to nechám chvíli být. A uvidíme také, jak se k tomu postaví STAN," řekl Biolek. U opakovaných voleb se obává extrémně nízké volební účasti. Ve druhém kole říjnových voleb přišlo k urnám jen necelých 11 procent voličů. "Můj odhad je, že k opakovaným volbám přijde pět procent voličů," doplnil Biolek.

Autor: ČTK