Opatření kvůli ptačí chřipce končí. Chovatelé si opět mohou nakupovat drůbež

Veterinární opatření v Jihomoravském kraji kvůli ptačí chřipce pondělkem 13. března končí. Chovatelé si opět mohou nakupovat drůbež.

"Právě posíláme na úřední desky ukončení všech uzavřených pásem. To znamená, že ohniska jsou zrušena, ochranná pásma jsou zrušena i pásma dozoru jsou zrušena," řekl krajský ředitel veterinární správy Jaroslav Salava. Doplnil, že zveřejněním je území Jihomoravského kraje bez omezení.

Ještě o uplynulém víkendu se v Moravském Krumlově na Znojemsku dezinfikovaly drobné domácí chovy drůbeže a ptactva. Veterinární opatření pak měla být zrušena nejpozději do 30 dní od dezinfekce. "Toto omezení by se aplikovalo kvůli inkubační době v případě, kdy by se kolem ohniska v ochranném pásmu chovala živá drůbež. Vzhledem k tomu, že veškerá drůbež byla utracena, tak ta lhůta ztrácí smysl," řekl ředitel. "Jediné, co zůstává v platnosti, je apel na chovatele, aby nepodceňovali biologickou bezpečnost," doplnil Salava.

Čtěte také: Média spekulují, zda měl Babiš dost peněz na nákup Agrofertu

Už před několika dny se podařilo dokončit dezinfekci kurníků a volných ploch, kde se mohla drůbež pohybovat, v Ivančicích, Nové Vsi a Oslavanech, Krumlov byl poslední. Veterináři v těchto obcích utratili všechno ptactvo, protože se zde objevila tři sobě blízká ohniska.

Na jižní Moravě se ptačí chřipka objevila na začátku ledna, jedno ohnisko bylo ještě v Brodě nad Dyjí. Od té doby se v České republice objevilo 37 ohnisek a bylo nutné utratit 98 000 ptáků. Pouze na jižní Moravě však veterináři nařídili plošné utrácení v okruhu tří kilometrů od ohnisek.

Minulý týden již veterináři zrušili celostátní zákaz pořádání výstav a burz ptactva, který zavedli v první třetině ledna. Komerční chovatelé také mohou mít drůbež venku ve volných výbězích. Ve vyhlášených pásmech kolem jednotlivých ohnisek nemoci mimořádná veterinární opatření stále platí.

Ptačí chřipka se do republiky dostala po deseti letech, postihla i řadu dalších evropských států.

Nenechte si ujít: V Předlicích se zřítil starý dům, hasiči těsně unikli před padajícími stěnami