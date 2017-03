Derby je minulostí. V ulicích došlo k tvrdým střetům

/FOTOGALERIE/ Padesát zadržených fanoušků a další, kteří utrpěli zranění. I takto dopadlo derby mezi Slezským FC a ostravským Baníkem, jež hosté vyhráli 1:0.

Až do jedné hodiny odpoledne panoval v Opavě relativní klid. Pak ovšem do slezské metropole dorazil speciální vlak a přivezl minimálně tisícovku hostujících fanoušků. Ti následně na ulici před východním nádražím vytvořili mohutný dav a pokračovali na stadion do Městských sadů.

Zlom nastal na křižovatce Sadové a Mostní. Chachaři zabočili právě na Mostní a podél řeky se snažili dojít ke stadionu. Poté, co začaly ulicí U Opavice otřásat exploze pyrotechniky, přistoupili k davu těžkooděnci a policisté na koních.

Následovala první vlna zatýkání. Vzduchem létaly skleněné lahve, piva a další předměty. Někteří příznivci Baníku seběhli až dolů k řece. Po asi čtvrthodině se policejním složkám povedlo situaci uklidnit.

Ke stadionu se kolem řeky fanoušci nedostali. Nedlouho před začátkem utkání se tak shromáždili za tribunou H. I zde ale policisté museli zakročit. U pokladen vyhradili přibližně třicetimetrový prostor směrem do parku, do kterého se nesmělo vstupovat.

Tábor fanoušků se rozdělil na ty, co stáli na parkovišti Na Střelnici, a na ty v parku. Policie prostřednictvím megafonu několikrát upozorňovala, aby fandící lidé nevstupovali do vymezeného území a nabádali je, aby se před stadionem nedopouštěli výtržností a jiného nevhodného chování, jinak budou nuceni použít donucovacích prostředků.

Druhý poločas, co se týká fandění baníkovců, probíhal o dost klidněji než ten první. Byť byl v některých situacích zásah policie nevyhnutelný, někteří fandové Baníku si stěžovali. „Dostal jsem gumovým projektilem do hrudi, nic jsem přitom neudělal," hlásil naší redakci jeden z příznivců.

V parku panoval klid až do osmdesáté minuty, kdy Tomáš Mičola vsítil rozhodující branku. Jakmile se to dozvěděl i dav za tribunou H, opět se rozburácela padající pyrotechnika a baníkovci slavili vítězství ještě několik minut po zápase. Pak se vydali zpátečním směrem na východní nádraží.

Tentokrát mířili po Sadové. Několik stovek fanoušků však zahnulo na Mostní ulici a zamířilo k mostu. Právě tam došlo k tvrdému střetu s příznivci domácích. Policie se po pár minutách dokázala mezi oba tábory vklínit a dav rozdělit. Baníkovci pak začali odcházet zpět směrem k Nákladní.

Další problém nastal u Obchodního centra Breda, kde mělo dojít k poškození vchodových dveří. Zákazníci museli nákupní centrum opustit a objekt byl na čas uzavřen.

Fanoušci hostů se potom postupně trousili k vlaku. Drtivá většina odjížděla speciálním posíleným spojem v 17.05 z východního nádraží.