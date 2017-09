Šikana nebo nepodložená kritika vedení? U opavské policie to vře

Šikana na pracovišti a zastrašování zaměstnanců. O tom mluví někteří strážníci Městské policie Opava (MP).

Předseda odborové organizace David Kovárník dokonce zaslal otevřený dopis zastupitelům města, ve kterém si stěžuje na údajnou šikanu ze strany ředitele MP Petera Horvátha a také na přeřazení na hůře placenou pozici jako odplatu za to, že bojuje za zájmy strážníků.

Zastupitel za klub ANO Tomáš Navrátil navrhl projednání situace v MP Opava i na jednání zastupitelstva 18. září.

„Informace byly natolik závažné, že jsem žádal o zařazení tohoto bodu, abychom se dozvěděli o problematice více,“ uvedl zastupitel. Koalice však bod neschválila a následné ani třikrát neprošlo schválení celkového programu jednání zastupitelstva, a tak své zasedání zastupitelé rozpustili.

ŠIKANA NEBO NEOCHOTA PRACOVAT?

Co se na městské policii děje? Podle jednoho z členů výboru odborové organizace zhruba deset strážníků poslalo své podněty na generální inspekci práce a týkat se měly právě šikany ze strany ředitele MP Opava.

„Jednalo se o zastrašování a vyhrožování ze strany nadřízených. Nejtvrdší postih dopadl na pana Kovárníka, který byl po pracovním úraze v rámci služby přeřazen na jinou pozici a byla mu snížena mzda,“ uvedl strážník, který v obavě o postih odmítl uveřejnění svého jména.

Naopak podle ředitele Městské policie Petera Horvátha je osočování nadřízených z uvedeného jednání u Městské policie v Opavě již letitým rituálem. V předchozích letech došlo k výměně hned několika ředitelů.

„Je zcela evidentní, že příčinou nebude přístup nadřízených. Úkolem vedení městské policie je, aby byla co nejvíce funkční, to přináší požadavek na zvýšení pracovního nasazení, což patrně není některým strážníkům moc po chuti,“ uvedl Peter Horváth.

SLOŽITÁ KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Dalším bodem sváru obou stran bylo schvalování kolektivní smlouvy a pracovního řádu. Ten musí magistrát schválit pro všechny městské organizace a musí s ním souhlasit i odborové organizace. Podle strážníků šlo o to, že ředitel MP a potažmo primátor města chtěli určovat začátek a konec pracovních směn.

Podle primátora Radima Křupaly (ČSSD), který má Městskou policii ve své kompetenci, při schvalování kolektivní smlouvy a pracovního řádu chtělo vedení města vypustit z dokumentů pasáž, která zajišťovala strážníkům pravidelné střídání směn.

„Když probíhá nějaká akce, měla by být posílena. My jsme nebyli schopni pružně reagovat na ty výkyvy a potřeby dohledu městské policie,“ uvedl primátor s tím, že požadavky na pravidelné střídání směn řešil i se zástupci odborové centrály v Praze.

„Nakonec jsme ale obě strany vyhrály. Město akceptovalo výjimku, že v odůvodněných případech může požadovat přehození směn. Nemáme tedy tendence se mstít, protože jsme také dosáhli svého,“ dodal Radim Křupala.

Právě na to, že se na jeho osobě vedení města i MP mstí si stěžuje v otevřeném dopise David Kovárník. Podle něj vše vyvrcholilo 30. srpna tohoto roku, kdy mu byl počtvrté během čtyř měsíců snížen platový výměr a podruhé se mu změnila pracovní náplň s tím, že takto mělo být „legalizováno“ snížení platu.

Podle primátora Radima Křupaly si David Kovárník mylně interpretuje svůj personální problém vůči zaměstnavateli. „Míchá jej s pozicí předsedy odborů. Má pocit, že je trestán jako předseda odborů za to, že něco prosazuje a my se mu za to mstíme. To není pravda,“ dodal primátor.

Potvrdil to i Peter Horváth. „Zaměstnavatel má v jednání s odbory jasně daná pravidla. Strážníci jsou zaměstnanci města, potažmo státu. Plat každého zaměstnance se odvíjí od jasně daných pravidel s ohledem na množství a kvalitu odváděné práce. V žádném případě ale úpravu platů zaměstnanců není možno spojovat s odborovou činností.

Ta přece není otázkou jednoho jednotlivce, ale celého výboru a členské základny, která je u městské policie docela veliká,“ uvedl Peter Horváth.

Napjatými vztahy mezi vedením MP a odbory se bude také zabývat trestní oznámení, které připravují zástupci odborové organizace.