Opisování je špatné, Babiš na něm postavil svou vizi

Všechno už bylo vymyšleno, ale málokdo umí ty nejlepší nápady převést do praxe. To je teze, která se prolíná Babišovou knihou O čem sním.

„Přeji si, abychom v Česku měli to, co už jinde funguje na špičkové úrovni," řekl šéf hnutí ANO Deníku ke své publikaci, do níž vtělil svoji vizi o rozvoji České republiky. Měl by ji představit 22. června. A co by mělo Česko převzít odjinud? „Třeba digitální ekonomiku po vzoru Estonska, rychlovlaky CGT, které jezdí ve Francii, německé duální vzdělávání nebo skenování čoček, na jehož základě se vydávají všechny doklady jako v Kataru," říká Babiš.

Na straně 141 v jeho knize začíná kapitola o školství, které se zřejmě stane jedním z předvolebních hitů. Babiš se mu věnuje dost podrobně, učitelům by zvýšil platy o 50 procent, víc by do výuky zapojil firmy a důraz klade na znalost jazyků, informační gramotnost, ovládání počítačů a schopnost vyhledávat talenty. „Nabiflovaná teorie je na dvě věci, když ji děti nebudou umět použít, aby třeba zjistily, jak pěstovat na Marsu zeleninu," píše. Není těžké dohledat, kde k tomu přišel. Mladý podnikatel Ondřej Kania, který provozuje Pražské humanitní gymnázium a v září otevře Americkou akademii, na webových stránkách školy láká budoucí posluchače na progresivní typ studia: „Aby se lidstvo stalo meziplanetárním druhem, musí se zaměřit na kolonizaci Marsu. Objevíme se studenty, jak by něco takového bylo možné z hlediska fyziky, vědy, technologií, ale také ekonomie a sociologie."

Kania se zvláštní shodě usmívá. „Jsem tomu rád, protože právě školství je oblast, kde by se politici a odborníci měli shodnout," míní Kania. Tematická výuka je základem reformy, kterou právě rozjíždějí ve Finsku. „Pana Kaniu neznám, ale nemám problém s tím, že máme podobný pohled. Já s nikým nesoutěžím o to, kdo byl první, chci prosazovat nejlepší věci, ať je vymyslel kdokoli," komentuje to Babiš.

Čtyřiadvacetiletý Kania, který je členem Kalouskovy TOP 09, z toho má radost. „To je skvělé, konečně v něčem s šéfem ANO a zřejmě budoucím premiérem nacházíme společnou řeč."

TOP 09 kvalitní vzdělávání označuje za klíč k budoucnosti a v případě volebního úspěchu do něj hodlá investovat 30 miliard korun. ODS by se nejraději vrátila k modelu, kdy se ve škole mají děti naučit hlavně číst, počítat a mluvit anglicky. ČSSD zase sází na zvyšování učitelských platů a průběžné testování znalostí.