Opozice i ČSSD kritizují Babišův projev na sněmu ANO

Představitelé opozice i vládní ČSSD zkritizovali projev vicepremiéra Andreje Babiše, kterým dnes zahájil sněm hnutí ANO. Mimo jiné v něm navrhl snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113 tisíc korun měsíčně. ODS ale upozornila, že Babiš takovou politiku jako ministr financí neuplatňuje. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek si pak všiml Babišova záměru kandidovat do voleb z posledního místa ve středních Čechách. Podle Kalouska se tím vyhýbá přímému střetu.

"Pokud dnes Andrej Babiš na sněmu ANO hovoří o potřebě nízkých a stabilních daní, je třeba se ho okamžitě zeptat, proč takovou politiku neuplatňuje jako ministr financí, který je za tuto oblast odpovědný?," uvedl ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Pro opakované návrhy ODS na snížení DPH a rušení zbytečných daní podle něj Babiš nikdy nehlasoval.

Skopeček uvedl, že současná vláda zavedla třetí sazbu DPH, opakovaně omezila výdajové paušály pro živnostníky a přinesla další administrativu v podobě kontrolního hlášení nebo EET. "Něco jiného jsou tedy pohádky pro delegáty sněmu ANO a televizní kamery, něco jiného je reálná politika ministerstva financí, které Andrej Babiš řídí," dodal Skopeček.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda návrh na snížení daní chválí. "Podnítil by hospodářský růst české ekonomiky a současně zachoval kýženou míru daňové progrese," sdělil ČTK. Snížení daní je prý navíc pozitivním signálem jak zahraničním investorům, tak zejména domácím firmám a podnikům, kterým "rozváže ruce" a snáze umožní aktivizovat jejich kapitál.

Podobně jako Skopeček se ale pozastavuje nad tím, proč ANO návrhy na snížení daní neprosazovalo už v tomto funkčním období, když mělo ve vládě klíčové postavení. "Fakt, že ČR se v probíhajícím vládním funkčním období teprve vymaňovala z ekonomické krize předchozích let a bylo nutné stav ekonomiky i veřejných financí nejprve konsolidovat, je odpovědí pouze částečnou," dodal Kovanda.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v reakci na Babišovo vystoupení na svém twitteru uvedl, že se ANO posouvá směrem k ODS a TOP 09. "Zaměstnanci, rodiny s dětmi a senioři by měli zpozornět, tahle pravicová parta jejich zájmy hájit nebude," míní předseda ČSSD.

Babiš na sněmu rovněž navrhl, aby současní politici včetně lídrů jiných stran kandidovali do Sněmovny ze zadních pozic. Sám chce kandidovat z posledního místa ve středních Čechách. "Pokud se bojí jít se mnou do debat lídrů kandidátek ve Středočeském kraji, tak holt jako lídr kandidovat nebude. To je jeho věc, bojí se panicky," reagoval na to na twitteru Kalousek.