Opozice vítá žalobu Prahy na náhradu v kauze opencard

Praha - Žaloba města na náhradu škody v kauze opencard je správný krok, říkají zástupci opozice v Praze. Někteří ale vedení města kritizují, že mělo jednat rychleji. Podání žaloby na bývalého primátora Pavla Béma (ODS) a další někdejší politiky schválili v úterý pražští radní.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dimír Šťastný

V médiích se objevila informace, že lhůta pro podání žaloby vyprší 5. prosince. "Jako v mnoha jiných věcech, i v tomto případě koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice promarnila rok nicneděláním a věc řeší na poslední chvíli, pod tlakem skutečnosti, že věc bude promlčena. A nelze vyloučit, že promlčena bude," uvedl předseda zastupitelů TOP 09 Václav Novotný. Podle něj město bude nyní teprve doplňovat informace místo toho, aby již podávalo žalobu.

Vedení města termín zpochybnilo

Termín podání je důležitý rovněž podle zastupitele Mikuláše Ferjenčíka (Piráti). "Pokud se radě skutečně podaří včas podat žalobu na Pavla Béma a další politiky zodpovědné za kauzu opencard, bude to jasný signál, že naděje na spravedlnost v této zemi neumřela," uvedl Ferjenčík. "My doporučujeme předběžnou opatrnost a podat to co nejdřív," dodal.

Vedení města uvedený termín zpochybnilo. Podle právní analýzy, kterou si město nechalo udělat, to tak není.

Podání žaloby vítá i předseda pražské ODS Filip Humplík. "Rozhodnutí rady hlavního města má pochopitelně politický charakter. Budu rád, pokud nezávislý soud s konečnou platností ukončí veškeré dohady a spekulace," uvedl.

Bude určena výše škody

Předseda pražských Zelených a zastupitel Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice) rozhodnutí rady považuje za správné. "Všem je zcela zjevné, že vlastní odpovědnost za předraženou Opencard nesou především politici. Nyní je potřeba celou kauzu detailně a nezávisle posoudit," řekl.

Radní uložili ředitelce magistrátu, aby žalobu ve spolupráci s úředníky a právními poradci dopracovala. Při tom bude určena výše škody. Kdy bude znění žaloby dokončeno, není jasné. Podle mluvčího města Víta Hofmana rada ředitelce uložila dva takzvané kontrolní termíny. "Jeden z nich je ke konci letošního roku, druhý k 31. březnu 2017," řekl.

Kartu opencard si v uplynulých letech vyzvedl více než milion cestujících. Projekt, který byl schválen v éře Béma, byl opakovaně kritizován za předraženost, karta stála Prahu zhruba 1,7 miliardy korun. Od letošního března Praha vydává kartu lítačka, která opencard postupně nahrazuje - nové opencard se už nevydávají.

