Orkán Kyrill před deseti lety ničil i zabíjel

Praha /FOTOGALERIE/ - Americký velvyslanec Andrew Schapiro v pátek skončí ve funkci, řekl to na dnešním setkání s novináři v Praze. Do České republiky se ale bude vracet, protože jeho děti zde dokončí letošní školní rok. O tom, kdo a kdy ho ve funkci vystřídá, mluvit nechtěl. Svému nástupci by doporučil, ať se nebojí veřejně mluvit o složitých tématech, zastat se menšin a bránit svobodu.