OSA kvituje novelu autorského zákona

Sněmovna dnes schválila novelu autorského zákona, podle níž by se autorské poplatky mohly do budoucna zvyšovat maximálně o inflaci. S požadavkem na jejich vyšší zdražení by muselo předem souhlasit ministerstvo kultury. Ochranný svaz autorský (OSA) vnímá novelu příznivě.

předseda představenstva OSA Roman StrejčekFoto: ČTK

"Schválený mechanismus stanovení sazeb do budoucna považuji za zdravě vyvážený. Posiluje sice pozici uživatele, ale současně dává prostor zvýšit sazby více než o inflaci v odůvodněných případech," řekl Roman Strejček, předseda Ochranného svazu autorského (OSA). Cílem novely je především transpozice směrnice o kolektivní správě, která sjednocuje pravidla pro výkon této správy v celé EU. Předkládalo ji ministerstvo kultury, zvyšování autorských poplatků ale vládní návrh neobsahoval. To vyplývalo z některých poslaneckých pozměňovacích návrhů, které nebyly přijaty, uvedla mluvčí MK Simona Cigánková. Čtěte také: OSA zvýší ceny, obce se brání Někteří kolektivní správci navrhovali zvýšení poplatků až o polovinu. Kritici tyto požadavky označovali za nehorázné, neboť by podle nich neúměrně zatížily obce, provozovatele pohostinství i hoteliéry. Strejček ČTK už dříve řekl, že v Česku se za práva autorů hudby platí málo v porovnání s Evropou. "Například v Maďarsku se srovnatelnou startovací pozicí a přibližně stejným počtem obyvatel v roce 2015 hospodský s jedním rádiem a jednou televizí na autorských poplatcích zaplatil v přepočtu 1537 korun měsíčně, zatímco český hospodský 261 korun," zdůvodňoval loni návrh na zvýšení poplatků až o 50 procent. Čtěte také: Hackeři z Anonymous napadli stránky OSA Poslanci dnes navrhli také uzákonit, že pro už navržený razantní růst autorských poplatků nad trojnásobek inflace v uplynulých třech letech, které autorské svazy oznámily loni, by musely získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) s tím souhlasil. Předloha by měla podle ministerstva zjednodušit ohlašování živých hudebních produkcí autorským svazům a otevřít možnosti pro zjednodušené licencování, a tím zlepšit přístup ke kulturnímu dědictví. Sněmovna do normy prosadila úlevy pro hudební produkce, na nichž by byly provozovány pouze tradiční lidové skladby bez známého autora. Pořadatelé by je nemuseli správcům autorských práv vůbec ohlašovat, což navrhoval vlastní novelou autorského zákona také Senát.

Autor: ČTK