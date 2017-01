Ošetřovatelé se kvůli mláďatům zubrů bojí mrazů

Benátky nad Jizerou - Mládě zubra, které přišlo na svět na Travinách u Benátek nad Jizerou koncem loňského května, bylo velkým překvapením. Jedna ze zubřic dorazila z Polska do Čech už březí, a nečekaně tak zvýšila populaci ohroženého druhu. V nejbližších dnech dojde k něčemu podobnému - některé zdejší samice budou mít mladé, bez přímého kontaktu se zvířaty však ošetřovatelé netuší, kolik jich bude. U těchto zvířat se totiž březost z dálky určuje nesnadně

Zubři se na Benátecko začali vracet v rámci mimořádného projektu, jehož cílem je návrat velkých kopytníků do české krajiny. Podobně jako zubři se tak v okolí Benátek a nedalekých Milovic znovu usídlili také divocí koně a pratuři. Zatímco koně se vesele množí a jejich počet ve dvou ohradách již překročil padesát kusů, rozmnožování zubrů neprobíhá tak snadno, každé mládě je proto obrovským úspěchem. To je také důvod, proč mají zaměstnanci Správy městských lesů Benátky nad Jizerou, kteří nad ohradami vykonávají chovatelský dohled, napilno víc než kdy jindy od rozběhnutí projektu.

„Práci nám komplikuje mráz. Mládě zubra se sice už hodinu či dvě po narození postaví na vlastní nohy, pokud by však opět udeřily patnáctistupňové mrazy, hrozilo by, že k zemi přimrzne. Musíme proto stádo neustále sledovat," říká šéf lesní správy Karel Bendl.

V největších mrazech ošetřovatelé zvířatům rovněž přispívají senem, aby zejména březí samice měly dostatečný přísun potravy, a rozbíjejí led v napajedlech, aby zvířata nežíznila.

V letošním roce se stádo benáteckých zubrů (kteří před Vánoci dali jméno originální benátecké medovině - Zubrovině) každopádně rozroste ještě o další kusy. S polskou stranou už je dojednán transport dalších pěti samic, o které by se jediný benátecký samec měl bez obtíží zvládnout postarat. V Polsku se čeká na ideální podmínky, v Čechách je na příjezd zvířat dokonce vše připraveno.

Během prvního roku se život v ohradě na Travinách skvěle zaběhl, zvířata si vytvořila v rámci stáda pevnou hierarchii, začala se pohybovat po vlastních trasách a měla se k světu. „Už to nejsou žádná ochočená zvířátka. Během roku se jim podařilo skvěle zvyknout na život v přírodě," pokračuje Bedl.

Ošetřovatelé tak doufají, že nové vedení kraje konečně rozřeší budoucnost celého bývalého vojenského prostoru, který by se mohl po rozšíření ohrad u Benátek i Milovic a jejich propojení stát největší evropskou lokalitou, kde se ohrožené druhy vrací zpět do volné přírody. Veřejnost by takové rozhodnutí jistě přijala s větším nadšením než zvažovanou stavbu fotovoltaické elektrárny či nákladního letiště.