OSN přibližuje studentům svět prostřednictvím virtuální reality

Praha – Jak vypadá život v uprchlickém táboře nebo návrat do rozstříleného domova po válce ukazují krátké filmy, které informační centrum OSN v Praze promítá zájemcům s využitím technologie virtuální reality. OSN se tak snaží alespoň částečně zprostředkovat lidem pocity, které zažívají oběti válečných konfliktů a dalších katastrof. Pražské informační centrum pracuje s filmy ve virtuální realitě od léta, nabízí je zejména školám.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP/Boris Grdanoski

„Využíváme ji třeba na setkáních se studenty vysokých škol, ale i s učiteli nebo účastníky různých seminářů, konferencí a podobně. Technologie samotná vzbuzuje zájem, je to něco nového," uvedl pro ředitel Informačního centra OSN Michal Broža.

Nejčastěji se podle Broži využívá film Clouds Over Sidra, který byl díky Českému výboru pro UNICEF nadabován do češtiny. „Jmenuji se Sidra, je mi 12 let, chodím do páté třídy a jsem ze Sýrie. Poslední rok a půl žiju tady v Zatárí," říká na začátku osmiminutového snímku dívka sedící před bílou stěnou na matraci. V následujících chvílích prochází největším uprchlickým táborem v Jordánsku Zatárí a vypráví o tom, jak chodí do školy nebo hraje fotbal. Díky využití virtuální reality získá divák pocit, že táborem prochází společně s dívkou.

„Někomu stačí chvíle, jiný se nechá vtáhnout do děje," popsal Broža reakce diváků. "Určitou nevýhodou při práci se skupinami je to, že technologie umožňuje zážitek individuální, protože máme k dispozici jediné zařízení, podotkl. Pro sledování filmů se používá chytrý telefon, který se vloží do speciálních brýlí. Výsledný dojem je podobný jako při promítání 3D filmu. Divák se navíc může rozhlížet do stran, protože jsou záběry jsou natočeny ve 360 stupních.

Pět příběhů

Informační centrum má připravených zatím pět filmů. „Je možné sledovat příběhy dětí, které byly společně se svými rodinami nuceny opustit své domovy třeba na Ukrajině nebo v Jižním Súdánu, nebo si nechat vyprávět příběh ženy v Libérii, jak vnímala svůj život a své okolí v době, kdy zemi ohrožovala epidemie eboly. Každý, i její nejbližší příbuzní, mohli znamenat velké nebezpečí nákazy," vyjmenoval Broža.

Pomocí virtuální reality lze podle Broži přiblížit lidem i jiná témata. „V budoucnu chceme pracovat i s jinými tématy, objevovat světové památky UNESCO, podívat se na stav životního prostředí na Zemi," řekl. „Cílem je dostat se blíže do prostředí a do děje a vzbudit tak v divácích těchto filmů zájem dozvědět se více, nebo se chtít na některá z těchto míst jet podívat," dodal Broža.